vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 января, 07:30

Published 24 января, 07:30

Modified 24 января, 07:33

Updated 24 января, 07:33

Серьезная авария спровоцировала пробку на Низководном мосту во Владивостоке

Движение во Владивосток замерло: «лютый замес» произошел на мосту в Приморье — видео

24 января 2025, 07:30
Фото: vostokmedia.com.

Серьезная авария спровоцировала пробку на Низководном мосту во Владивостоке

Сюжет
Полиция
Машины разворотило на подъезде к Владивостоку. Инцидент поставил «колом» дорогу к городу. Чудовищными кадрами с места событий поделились очевидцы.

На Низководном мосту вновь столпотворение. Очевидцы об аварии, которая спровоцировала заторы в обе стороны. Пробка увеличивается с каждой минутой. Также горожане сообщают о том, что на месте инцидента работают спасатели и скорая помощь.

О пострадавших пока неизвестно. Подробности происшествия уточняются. Но, судя по видео, последствия у ДТП крайне серьезные.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, почему водители бьются на роковом мостовом сооружении в Приморском крае. Печальной статистикой поделились в полиции.

Два дня подряд машины бились на роковом мосту в Приморском крае
Узнать подробнее
Читайте также:
Выяснились обстоятельства аварии с двумя горящими машинами в ПриморьеСбил и протащил несколько метров: девушка пострадала под колесами авто во ВладивостокМашина в крови, вся улица в обломках: последствия жуткой аварии в Приморье — видео
#Новости#Владивосток#Спасатели#Скорая помощь#Полиция#Приморский край#Авария#Происшествия#Заторы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика