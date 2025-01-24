Движение во Владивосток замерло: «лютый замес» произошел на мосту в Приморье — видео

Posted 24 января, 07:30
Published 24 января, 07:30
Modified 24 января, 07:33
Updated 24 января, 07:33
На Низководном мосту вновь столпотворение. Очевидцы об аварии, которая спровоцировала заторы в обе стороны. Пробка увеличивается с каждой минутой. Также горожане сообщают о том, что на месте инцидента работают спасатели и скорая помощь.
О пострадавших пока неизвестно. Подробности происшествия уточняются. Но, судя по видео, последствия у ДТП крайне серьезные.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, почему водители бьются на роковом мостовом сооружении в Приморском крае. Печальной статистикой поделились в полиции.