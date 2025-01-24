Ещё пять лет: в Артёме начали конкурс по выбору мэра

Усилия Вячеслава Квона были оценены на федеральном уровне, он одержал одержал победу в номинации «Мэр года» премии Российской ассоциации по связям с общественностью. При этом организаторы отметили, что в случае с Квоном произошло интересное совпадение мнений — результаты народного голосования повторили оценки экспертного жюри. До старта конкурса претенденты презентовали достижения своих городов. Артёмовский округ сделал ставку на эффективную коммуникацию с жителями и их активное участие в развитии муниципалитета. И эта ставка оказалось выигрышной.