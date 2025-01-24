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Posted 24 января, 06:50

Published 24 января, 06:50

Modified 24 января, 06:52

Updated 24 января, 06:52

Начался конкурс по выбору мэра Артёма в Приморье

Ещё пять лет: в Артёме начали конкурс по выбору мэра

24 января 2025, 06:50
Фото: artemokrug.gosuslugi.ru.

Начался конкурс по выбору мэра Артёма в Приморье

Сюжет
Мэр
Депутаты Думы Артёма на очередном заседании дали старт конкурсу по выбору главы Артемовского городского округа на следующие пять лет.

На первом в этом году заседании Думы Артёма депутаты обсудили предстоящий конкурс, в ходе которого будет избран глава муниципалитета на следующие пять лет. Полномочия главы Артемовского городского округа истекают в апреле 2025 года.

В связи с этим депутаты округа приняли решение о начале процедуры формирования конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы Артёмовского городского округа.

Согласно процедуре, специальная комиссия, проведет первый этап отбора кандидатов. По результатам этой работы на голосование в Думу будут отобраны кандидатуры, из которых народным избранникам нужно будет выбрать одного методом голосования.

Отметим, действующий глава Артемовского городского округа Вячеслав Квон вывел муниципалитет на качественно новый уровень. Именно при нем округ решил целый ряд наболевших проблем — от коммунальных до экономических. Под руководством Квона округ смог выйти в передовики по темпам социально-экономического развития, получить федеральную и региональную поддержку в реализации целого ряда проектов. Город Артем и населенные пункты округа успешно благоустраиваются, повышается уровень жизни артемовцев.

Усилия Вячеслава Квона были оценены на федеральном уровне, он одержал одержал победу в номинации «Мэр года» премии Российской ассоциации по связям с общественностью. При этом организаторы отметили, что в случае с Квоном произошло интересное совпадение мнений — результаты народного голосования повторили оценки экспертного жюри. До старта конкурса претенденты презентовали достижения своих городов. Артёмовский округ сделал ставку на эффективную коммуникацию с жителями и их активное участие в развитии муниципалитета. И эта ставка оказалось выигрышной.

Кроме того, в ноябре Вячеслав Квон стал председателем ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского края». Его кандидатуру поддержали единогласно. Эксперты считают, что его вклад в развитие округа, поддержка СВО, а также внимание к социальным проектам сделали его одной из ключевых фигур в региональной политике. За годы работы он также был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что приморский город Артем стал одним из семи городов страны, которые продемонстрировали выдающиеся успехи в улучшении качества жизни. Недавно глава города Вячеслав Квон вошел в число лучших мэров страны по версии Российской ассоциации по связям с общественностью.

Приморье на высоте: Артем вошел в семерку лучших по качеству жизни городов в России
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