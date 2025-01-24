Картина дня в Приморье: симптомы опасной болезни, «лютый замес» и избиение женщины

Posted 24 января, 11:09
Published 24 января, 11:09
Modified 24 января, 11:09
Updated 24 января, 11:09
Симптомы опасной болезни
Как распознать «звоночки» от недуга, который может стать смертельно опасным для человека? Об этом поведал нейрохирург из Владивостока.
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Машины разворотило на подъезде к Владивостоку. Инцидент поставил «колом» дорогу к городу. Чудовищными кадрами с места событий поделились очевидцы.
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