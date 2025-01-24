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Posted 24 января, 11:09

Published 24 января, 11:09

Modified 24 января, 11:09

Updated 24 января, 11:09

Картина дня в Приморье: симптомы опасной болезни, «лютый замес» и избиение женщины

Картина дня в Приморье: симптомы опасной болезни, «лютый замес» и избиение женщины

24 января 2025, 11:09
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события пятницы — в обзоре «Восток-Медиа».

Симптомы опасной болезни

Как распознать «звоночки» от недуга, который может стать смертельно опасным для человека? Об этом поведал нейрохирург из Владивостока.

Обратите внимание на свое тело: какие симптомы «кричат» приморцам об опасной болезни
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«Лютый замес»

Машины разворотило на подъезде к Владивостоку. Инцидент поставил «колом» дорогу к городу. Чудовищными кадрами с места событий поделились очевидцы.

Движение во Владивосток замерло: «лютый замес» произошел на мосту в Приморье — видео
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Избиение женщины

Во Владивостоке произошел инцидент на пешеходном переходе: водитель Toyota CH-R ударил женщину после почти столкновения.

Водителя, ударившего женщину на пешеходном переходе, задержали во Владивостоке
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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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