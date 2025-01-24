Китайский Новый год 2025: когда начинается, история и традиции праздника

Posted 24 января, 02:50
Published 24 января, 02:50
Modified 24 января, 02:50
Updated 24 января, 02:50
Китайский Новый год — это не просто смена календарной даты, а настоящее торжество жизни, обновления и семейных ценностей. В отличие от европейского Нового года, который отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января, китайский праздник привязан к лунному календарю. Его дата ежегодно меняется, выпадая на период между 21 января и 21 февраля. В 2025 году жители Поднебесной и других стран, отмечающих этот праздник, встретят Новый год 29 января. 2025 год по восточному календарю будет годом Зеленой Деревянной Змеи. Это животное символизирует мудрость, хитрость и способность адаптироваться к любым обстоятельствам. Деревянная стихия привносит в год энергию роста, развития и творчества.
Китайский Новый год, или Чуньцзе, имеет древнюю историю, уходящую корнями в эпоху династии Шан (1600–1046 годы до н. э.). Именно тогда начали проводить ритуалы жертвоприношений в честь богов и предков, чтобы обеспечить благополучие и урожай в новом году. Официальная дата празднования была установлена во времена династии Хань (206 год до н. э. — 220 год н. э.), когда появились многие традиции, сохранившиеся до наших дней.
В 2025 году по восточному календарю наступит 4723 год. Несмотря на то, что Китай перешел на григорианский календарь, лунный календарь остается важной частью культуры. Именно по нему определяют даты традиционных праздников, а некоторые китайцы даже рассчитывают свой возраст и дни рождения.
Китайский Новый год — это время, когда семья собирается вместе, чтобы отпраздновать начало нового цикла. Подготовка к празднику начинается за несколько недель и включает в себя множество ритуалов.
Генеральная уборка
Один из ключевых этапов подготовки — тщательная уборка дома. Считается, что таким образом из жилища изгоняются неудачи и негативная энергия прошлого года. Однако после уборки весь инвентарь необходимо спрятать, чтобы не вымести случайно удачу, которую боги оставляют в домах в виде особой пыли.
Украшение дома
Дома украшают красными фонариками, парными надписями с добрыми пожеланиями и иероглифом «счастье», который вешают над входной дверью вверх ногами. Считается, что такое расположение символизирует «приход счастья». Также популярно украшение Дерева Света, которое заменяет привычную для европейцев новогоднюю елку.
Праздничный стол
Традиционный ужин в канун Нового года — это не просто застолье, а важный ритуал. На столе обязательно должны быть блюда, символизирующие богатство, здоровье и долголетие, такие как рыба, пельмени и рисовые лепешки.
Фейерверки и танцы
В полночь небо озаряется тысячами фейерверков, которые, по поверьям, отпугивают злых духов. На улицах устраивают танцы драконов и львов, а также проводят световые шоу.
Праздник фонарей
Завершается двухнедельное празднование Праздником фонарей, который отмечается на 15-й день нового года. В этот день улицы городов украшают тысячами разноцветных фонарей, а люди запускают в небо бумажные фонарики с загаданными желаниями.
Вот несколько традиционных примет, связанных с празднованием Китайского Нового года:
Эти приметы отражают веру в то, что действия в праздничные дни могут повлиять на удачу и благополучие в наступающем году.
В России в последние годы всё больше людей с интересом отмечают Китайский Новый год, перенимая восточные традиции. Одной из таких традиций стало связывание каждого нового года с животным по китайскому зодиакальному календарю. Перед праздником в магазинах появляются тематические товары: календари, сувениры и даже елочные игрушки с изображением символа наступающего года.
Празднование Китайского Нового года в России часто сопровождается яркими мероприятиями. Например, 10 февраля 2024 года на ВДНХ в Москве прошло масштабное торжество. Гости могли насладиться театрализованным представлением, принять участие в мастер-классах по цигуну и китайской живописи, а также посетить спектакль и фестиваль, посвященный культуре Поднебесной. Такие события помогают россиянам лучше понять и прочувствовать атмосферу этого древнего праздника.