vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 января, 02:50

Published 24 января, 02:50

Modified 24 января, 02:50

Updated 24 января, 02:50

Китайский Новый год 2025: когда начинается, история и традиции праздника

Китайский Новый год 2025: когда начинается, история и традиции праздника

24 января 2025, 02:50
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
История
Китайский Новый год — один из самых значимых и ярких праздников в мире. Его история насчитывает более 3,5 тысяч лет, объединяет миллионы людей, сохраняя уникальные традиции и ритуалы, передаваемые из поколения в поколение. Подробнее о празднике читайте в материале — «Восток-Медиа».

Когда начинается Китайский Новый год?

Китайский Новый год — это не просто смена календарной даты, а настоящее торжество жизни, обновления и семейных ценностей. В отличие от европейского Нового года, который отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января, китайский праздник привязан к лунному календарю. Его дата ежегодно меняется, выпадая на период между 21 января и 21 февраля. В 2025 году жители Поднебесной и других стран, отмечающих этот праздник, встретят Новый год 29 января. 2025 год по восточному календарю будет годом Зеленой Деревянной Змеи. Это животное символизирует мудрость, хитрость и способность адаптироваться к любым обстоятельствам. Деревянная стихия привносит в год энергию роста, развития и творчества.

История праздника

Фото: Shutterstock

Китайский Новый год, или Чуньцзе, имеет древнюю историю, уходящую корнями в эпоху династии Шан (1600–1046 годы до н. э.). Именно тогда начали проводить ритуалы жертвоприношений в честь богов и предков, чтобы обеспечить благополучие и урожай в новом году. Официальная дата празднования была установлена во времена династии Хань (206 год до н. э. — 220 год н. э.), когда появились многие традиции, сохранившиеся до наших дней.

В 2025 году по восточному календарю наступит 4723 год. Несмотря на то, что Китай перешел на григорианский календарь, лунный календарь остается важной частью культуры. Именно по нему определяют даты традиционных праздников, а некоторые китайцы даже рассчитывают свой возраст и дни рождения.

Традиции празднования

Фото: Изображение Midjourney

Китайский Новый год — это время, когда семья собирается вместе, чтобы отпраздновать начало нового цикла. Подготовка к празднику начинается за несколько недель и включает в себя множество ритуалов.

Генеральная уборка

Один из ключевых этапов подготовки — тщательная уборка дома. Считается, что таким образом из жилища изгоняются неудачи и негативная энергия прошлого года. Однако после уборки весь инвентарь необходимо спрятать, чтобы не вымести случайно удачу, которую боги оставляют в домах в виде особой пыли.

Украшение дома

Дома украшают красными фонариками, парными надписями с добрыми пожеланиями и иероглифом «счастье», который вешают над входной дверью вверх ногами. Считается, что такое расположение символизирует «приход счастья». Также популярно украшение Дерева Света, которое заменяет привычную для европейцев новогоднюю елку.

Праздничный стол

Традиционный ужин в канун Нового года — это не просто застолье, а важный ритуал. На столе обязательно должны быть блюда, символизирующие богатство, здоровье и долголетие, такие как рыба, пельмени и рисовые лепешки.

Фейерверки и танцы

В полночь небо озаряется тысячами фейерверков, которые, по поверьям, отпугивают злых духов. На улицах устраивают танцы драконов и львов, а также проводят световые шоу.

Праздник фонарей

Завершается двухнедельное празднование Праздником фонарей, который отмечается на 15-й день нового года. В этот день улицы городов украшают тысячами разноцветных фонарей, а люди запускают в небо бумажные фонарики с загаданными желаниями.

Приметы на Китайский Новый год

Вот несколько традиционных примет, связанных с празднованием Китайского Нового года:

  • Не рекомендуется мыть голову или заниматься уборкой в доме во время праздников, так как это может «смыть» удачу.
  • В первые дни нового года лучше избегать просьб о займе денег или оформления кредитов, чтобы не навлечь финансовые трудности в будущем.
  • Следует воздержаться от употребления каши, так как это может символизировать бедность.
  • Детский плач считается предвестником неудач, поэтому малышей стараются успокоить как можно быстрее.
  • Нежелательно использовать ножницы и другие острые предметы, чтобы не «отрезать» благополучие.

Эти приметы отражают веру в то, что действия в праздничные дни могут повлиять на удачу и благополучие в наступающем году.

Как празднуют Китайский Новый год в России?

В России в последние годы всё больше людей с интересом отмечают Китайский Новый год, перенимая восточные традиции. Одной из таких традиций стало связывание каждого нового года с животным по китайскому зодиакальному календарю. Перед праздником в магазинах появляются тематические товары: календари, сувениры и даже елочные игрушки с изображением символа наступающего года.

Празднование Китайского Нового года в России часто сопровождается яркими мероприятиями. Например, 10 февраля 2024 года на ВДНХ в Москве прошло масштабное торжество. Гости могли насладиться театрализованным представлением, принять участие в мастер-классах по цигуну и китайской живописи, а также посетить спектакль и фестиваль, посвященный культуре Поднебесной. Такие события помогают россиянам лучше понять и прочувствовать атмосферу этого древнего праздника.

Читайте также:
Старый Новый год 2025 в Приморье: дата, история и традиции праздникаКакие экскурсии устраивают зимой во ВладивостокеГод Зеленой Деревянной Змеи — 2025: значение символа и советы по встрече
#Общество#Спецпроекты#Россия#История#Традиции#Приморский край#Фейерверки#ВДНХ#Лунный календарь#Китайский Новый год#2025
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика