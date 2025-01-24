Китайский Новый год 2025: когда начинается, история и традиции праздника

Китайский Новый год — это не просто смена календарной даты, а настоящее торжество жизни, обновления и семейных ценностей. В отличие от европейского Нового года, который отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января, китайский праздник привязан к лунному календарю. Его дата ежегодно меняется, выпадая на период между 21 января и 21 февраля. В 2025 году жители Поднебесной и других стран, отмечающих этот праздник, встретят Новый год 29 января. 2025 год по восточному календарю будет годом Зеленой Деревянной Змеи. Это животное символизирует мудрость, хитрость и способность адаптироваться к любым обстоятельствам. Деревянная стихия привносит в год энергию роста, развития и творчества.