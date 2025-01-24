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Posted 24 января, 05:03

Published 24 января, 05:03

Modified 24 января, 05:05

Updated 24 января, 05:05

Зимний «фонтан» образовался в Приморском крае

Мощной струей хлещет на деревья: что творится в пригороде Владивостока — видео

24 января 2025, 05:03
Фото: 1MI.

Зимний «фонтан» образовался в Приморском крае

Сюжет
Фонтан
Мощная струя воды заливает территорию около автоцентра в Приморье. Кадрами с места событий поделились очевидцы.

В Артеме на Тульской, около автомобильного центра, приморцы наблюдают за странным явлением, — вода словно бьет из-под земли. Неожиданно появившийся фонтан уже «подморозил» вокруг стоящие деревья и провода. Судя по всему, автомобилистам обеспечена бесплатная мойка.

Видео: vostokmedia.com.

Горожане предполагают, что прорвало трубу. Некоторые пользователи думают, что всему виной могла послужить скважина, которую одолела поломка. А кто-то не исключает, что инцидент не обошелся без реки, которая течет около дилерского центра.

Скриншот
Скриншот. Фото: 2ГИС

Ранее «Восток-Медиа» писало, что мойка «фонта» запланировано работала в Приморском крае. Вода вырывалась из трубы под чутким контролем специалистов.

Ненадолго, но запланировано: «автомойка-фонтан» открылась во Владивостоке — видео
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#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Фонтан#Водоснабжение#Приморский край#Артем#Прорыв трубы#Инцидент
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