Мощной струей хлещет на деревья: что творится в пригороде Владивостока — видео

Posted 24 января, 05:03
Published 24 января, 05:03
Modified 24 января, 05:05
Updated 24 января, 05:05
В Артеме на Тульской, около автомобильного центра, приморцы наблюдают за странным явлением, — вода словно бьет из-под земли. Неожиданно появившийся фонтан уже «подморозил» вокруг стоящие деревья и провода. Судя по всему, автомобилистам обеспечена бесплатная мойка.
Горожане предполагают, что прорвало трубу. Некоторые пользователи думают, что всему виной могла послужить скважина, которую одолела поломка. А кто-то не исключает, что инцидент не обошелся без реки, которая течет около дилерского центра.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что мойка «фонта» запланировано работала в Приморском крае. Вода вырывалась из трубы под чутким контролем специалистов.