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Posted 24 января, 01:45

Published 24 января, 01:45

Modified 24 января, 01:47

Updated 24 января, 01:47

+3°С и выше покажут термометры в Приморском крае — потепление продолжается

Не зима, а сказка: невероятная жара и оттепель продолжаются Приморье

24 января 2025, 01:45
Фото: vostokmedia.com.

+3°С и выше покажут термометры в Приморском крае — потепление продолжается

Сюжет
Погода
Суровые морозы сменятся чудесной погодой в Приморском крае. На выходных ожидается чудесная обстановка за окном.

Выходные тепло и солнечно завершат текущую неделю в регионе, сообщает «Примгидромет». Несмотря на серьезное похолодание ночью, — до -31°С, — днем в субботу ожидается весенняя жара. Столбики термометром поднимутся до +3 °С. Более того, в воскресенье прогнозирует повышение максимального температурного фона.

Во Владивостоке осадков, как и во всем Приморье, осадков не предвидится. Субботу слегка омрачит порывистый ветер, который стихнет в воскресенье. Столбики термометров будут колебаться от -3 до -7 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что какие чудеса натворила природа в Приморском крае.

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