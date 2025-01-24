Не зима, а сказка: невероятная жара и оттепель продолжаются Приморье

Posted 24 января, 01:45
Published 24 января, 01:45
Modified 24 января, 01:47
Updated 24 января, 01:47
Выходные тепло и солнечно завершат текущую неделю в регионе, сообщает «Примгидромет». Несмотря на серьезное похолодание ночью, — до -31°С, — днем в субботу ожидается весенняя жара. Столбики термометром поднимутся до +3 °С. Более того, в воскресенье прогнозирует повышение максимального температурного фона.
Во Владивостоке осадков, как и во всем Приморье, осадков не предвидится. Субботу слегка омрачит порывистый ветер, который стихнет в воскресенье. Столбики термометров будут колебаться от -3 до -7 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что какие чудеса натворила природа в Приморском крае.