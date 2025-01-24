Обратите внимание на свое тело: какие симптомы «кричат» приморцам об опасной болезни

Posted 24 января, 00:35
Published 24 января, 00:35
Modified 24 января, 00:37
Updated 24 января, 00:37
Врач-нейрохирург Тысячекоечной больницы Вячеслав Щербаков рассказал какие симптомы могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях головного мозга. Специалист поведал о том, чем могут сопровождаться опасные проблемы со здоровьем.
По словам доктора, нередко подобные недуги бьют по зрению. Пациенты жалуются на то, что не видят какую-то часть картинки или будто смотрят на нее, как в подзорную трубу. Также у больного может нарушиться речь или появиться частичное онемение тела. Более того, довольно часто болезни провоцируют слабость.
Если такие симптомы появились у вас, то обязательно обратитесь к терапевту. Он направит вас к профильному специалисту, — неврологу или нейрохирурга.
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