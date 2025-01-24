Обратите внимание на свое тело: какие симптомы «кричат» приморцам об опасной болезни

По словам доктора, нередко подобные недуги бьют по зрению. Пациенты жалуются на то, что не видят какую-то часть картинки или будто смотрят на нее, как в подзорную трубу. Также у больного может нарушиться речь или появиться частичное онемение тела. Более того, довольно часто болезни провоцируют слабость.