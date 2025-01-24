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Posted 24 января, 00:35

Published 24 января, 00:35

Modified 24 января, 00:37

Updated 24 января, 00:37

О симптомах опасного заболевания рассказал врач из Приморского края

Обратите внимание на свое тело: какие симптомы «кричат» приморцам об опасной болезни

24 января 2025, 00:35
Фото: 1MI.

О симптомах опасного заболевания рассказал врач из Приморского края

Сюжет
Медицина
Как распознать «звоночки» от недуга, который может стать смертельно опасным для человека? Об этом поведал нейрохирург из Владивостока.

Врач-нейрохирург Тысячекоечной больницы Вячеслав Щербаков рассказал какие симптомы могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях головного мозга. Специалист поведал о том, чем могут сопровождаться опасные проблемы со здоровьем.

По словам доктора, нередко подобные недуги бьют по зрению. Пациенты жалуются на то, что не видят какую-то часть картинки или будто смотрят на нее, как в подзорную трубу. Также у больного может нарушиться речь или появиться частичное онемение тела. Более того, довольно часто болезни провоцируют слабость.

Если такие симптомы появились у вас, то обязательно обратитесь к терапевту. Он направит вас к профильному специалисту, — неврологу или нейрохирурга.

Ранее «Восток-Медиа» писало, как пренебрежение собственным здоровьем обернулось госпитализацией для женщины в Приморском крае.

Болезнь прогрессирует мигом: с этими симптомами приморцам нужно бежать в больницу
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