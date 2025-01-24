Пацаны: настоящая история легендарного «Общака»

Именно Податев после выхода из тюрьмы нейтрализовал в Комсомольске «антиджемовскую коалицию» и наладил «общаковую постановку» и тогда же он получил первый серьезный удар от нового «ночного главы региона». После освобождения Джем пробыл в Хабаровске половину дня, но так с ним и не увиделся. Сам Податев тогда, из-за проблем с законом, временно передал управление Общаком другому человеку, но ждал, что Джем уделит ему внимание, как члену близкого круга. Постарался заново сформированный «Братский круг», который быстро увез авторитета в Комсомольск, а Джем в свою очередь поставил смотрящими за Хабаровском других людей — Бича и Чайника, с которыми у Пуделя была потом крупная разборка. После снятия надзора Податев все-таки смог приехать в Комсомольск и посетить авторитета, но тогда же он понял, как он сам говорит в своей книге, одну простую истину: