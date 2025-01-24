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Posted 24 января, 07:51

Published 24 января, 07:51

Modified 24 января, 08:08

Updated 24 января, 08:08

Движение на Низководном мосту перекрыли в Приморском крае

Перекрыли обе полосы: что творится после жуткой аварии во Владивостоке — фото

24 января 2025, 07:51
Фото: prim_police.

Движение на Низководном мосту перекрыли в Приморском крае

Сюжет
Мост
Чудовищное столкновение машин спровоцировало «адовую» пробку во Владивостоке. Теперь путь в сторону города перегородили полностью.

На Низководном мосту случилась серьезная авария, которая парализовала движение в сторону дальневосточной столицы. Очевидцы поделились жуткими кадрами с места происшествия.

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Пресс-служба регионального УМВД сделала важное объявление: движение на мостовом сооружении перекрыли. Автомобилистов просят выбирать другие маршруты.

«В связи с дорожно-транспортным происшествием на низководном мосту Седанка — Де-Фриз со стороны Надеждинска в направлении Владивостока временно ограничено движение автотранспорта по обеим полосам», — подчеркнули в полиции.

Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП.

Фото: prim_police

Жители региона высказались о случившемся.

«Как же я надеюсь, что обойдется без жертв»;
«Да, размесило знатно. Надеюсь, только машины»;
«Традиционное завершение рабочей недели во Владивостоке».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, почему роковой мост «притягивает» аварийные ситуации в Приморском крае.

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