Перекрыли обе полосы: что творится после жуткой аварии во Владивостоке — фото

На Низководном мосту случилась серьезная авария, которая парализовала движение в сторону дальневосточной столицы. Очевидцы поделились жуткими кадрами с места происшествия.

Движение во Владивосток замерло: «лютый замес» произошел на мосту в Приморье — видео

Пресс-служба регионального УМВД сделала важное объявление: движение на мостовом сооружении перекрыли. Автомобилистов просят выбирать другие маршруты.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, почему роковой мост «притягивает» аварийные ситуации в Приморском крае.

Два дня подряд машины бились на роковом мосту в Приморском крае

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