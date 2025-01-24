Перекрыли обе полосы: что творится после жуткой аварии во Владивостоке — фото

Posted 24 января, 07:51
Published 24 января, 07:51
Modified 24 января, 08:08
Updated 24 января, 08:08
На Низководном мосту случилась серьезная авария, которая парализовала движение в сторону дальневосточной столицы. Очевидцы поделились жуткими кадрами с места происшествия.
Пресс-служба регионального УМВД сделала важное объявление: движение на мостовом сооружении перекрыли. Автомобилистов просят выбирать другие маршруты.
«В связи с дорожно-транспортным происшествием на низководном мосту Седанка — Де-Фриз со стороны Надеждинска в направлении Владивостока временно ограничено движение автотранспорта по обеим полосам», — подчеркнули в полиции.
Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП.
Жители региона высказались о случившемся.
«Как же я надеюсь, что обойдется без жертв»;
«Да, размесило знатно. Надеюсь, только машины»;
«Традиционное завершение рабочей недели во Владивостоке».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, почему роковой мост «притягивает» аварийные ситуации в Приморском крае.