Площадь восстановленных лесов в Хабаровском крае вдвое превысила объем вырубленных

Также он добавил, что для выращивания посадочного материала в прошлом году в регионе ввели в эксплуатацию 2 новые теплицы, а аще одну реконструировали. Сейчас в краевых госучреждениях лесного хозяйства действует более 70 питомников и теплиц. В них за 2024 год получено около 17 миллионов сеянцев, пригодных для проведения искусственного лесовосстановления. Такого количества посадочного материала хватит для посадки леса также и в новом сезоне.