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Posted 24 января, 10:02

Published 24 января, 10:02

Modified 24 января, 14:06

Updated 24 января, 14:06

Площадь восстановленных лесов в Хабаровском крае вдвое превысила объем вырубленных

Площадь восстановленных лесов в Хабаровском крае вдвое превысила объем вырубленных

24 января 2025, 10:02
Фото: Правительство Хабаровского края.
Итоги реализации в 2024 году регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» подвели в Хабаровском крае. Как сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства и лесопереработки, площадь восстановленных лесов в регионе превысила объем вырубленных и погибших почти в 2 раза.

Для достижения целей проекта Хабаровскому краю в 2024 году было выделено более 44 миллиона рублей из федерального бюджета. На эти средства были приобретены 4 грузовых бортовых автомобилей ГАЗ «Садко», 42 единицы лесопожарного оборудования, в том числе воздуходувные устройства, ранцевые огнетушители, бензопилы. Полученные техника и оборудование власти передали в лесные хозяйства для оснащения лесопожарных формирований, тем самым повысив эффективность тушения лесных пожаров.

— Одновременно с мероприятиями по тушению в крае шло воспроизводство лесов. Каждый год эти работы у нас выполняются в полном объеме. Не стал исключением и прошлый сезон, когда лес посадили на площади 5,4 тысячи гектаров га при запланированных 2,1 тысячи гектаров. Если учитывать все лесовосстановительные мероприятия, то они были проведены на площади 77,2 тысячи гектаров при плане в 67,5 тысячи гектаров. Такой результат позволил региону стать лидером по лесовосстановлению в ДФО, — отметил и. о. начальника отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов министерства лесного хозяйства и лесопереработки края Юрий Кучмарев.

Также он добавил, что для выращивания посадочного материала в прошлом году в регионе ввели в эксплуатацию 2 новые теплицы, а аще одну реконструировали. Сейчас в краевых госучреждениях лесного хозяйства действует более 70 питомников и теплиц. В них за 2024 год получено около 17 миллионов сеянцев, пригодных для проведения искусственного лесовосстановления. Такого количества посадочного материала хватит для посадки леса также и в новом сезоне.

Успешное решение мероприятий регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» способствует сохранению и преумножению лесов региона для создания комфортных и безопасных условий жизни, а также для поддержания и развития экономического потенциала лесного комплекса.

#Хабаровский край
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