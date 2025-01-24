vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 января, 03:17

Published 24 января, 03:17

Modified 24 января, 03:19

Updated 24 января, 03:19

Какие имена выбирали детям в Приморском крае в 2024 году?

Подрастают Атомы и Океаны: названы самые необычные имена в Приморье

24 января 2025, 03:17
Фото: 1MI.

Какие имена выбирали детям в Приморском крае в 2024 году?

Сюжет
Мошенники
Для многих будущих родителей важным вопросом является выбор имени для малыша. Некоторые приморцы называют детей в честь близких людей, а кто-то стремится подобрать самое редкое имя для новорожденного. Какие варианты были популярны, а какие стали уникальными в регионе?

По данным пресс-службы правительства Приморского края, в 2024 году, как и в 2023, тройку лидеров образовали Александр (329), Артем (306) и Михаил (290). На четвертом месте Матвей (242), замыкает популярную пятерку Тимофей (236).

Ряды девочек активно пополняют Софии (300), Евы (250) и Анны (216). Также среди актуальных имен числятся Мария (216) и Варвара (212).

Если популярные имена мало у кого вызовут удивление, то редкие имена могут поразить своей неординарностью. Например, в Приморье подрастают маленькие Атомы и Марсы. Еще в рейтинг вошли такие имена, как Властислав, Гавриил, Дарьян, Емельян, Иоан, Кузьма, Светозар и Ярофей.

Среди малышек появилось крайне мало Аксиний, Венер, Елисавет, Златослав, Клавдий, Марф и Милалик. Еще в прошлом году в регионе появились Весна и Океана.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какую схему придумали мошенники для обмана приморцев. На сей раз злоумышленники пытаются задействовать страховые полисы россиян.

«Ваш полис обновился, покажите экран»: жителям Приморья объяснили, почему так нельзя
Узнать подробнее
Читайте также:
Кто поломал погоду? — Днем теплеет до 0 — +4°С в ПриморьеАвтобус отбросило в легковушку: подробности аварии в ПриморьеАвария с участием пассажирского автобуса перекрыла дорогу в Приморье
#Новости#Общество#Владивосток#Весна#Мошенники#Приморский край#Артем#Приморье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика