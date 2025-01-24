Подрастают Атомы и Океаны: названы самые необычные имена в Приморье

Posted 24 января, 03:17
Published 24 января, 03:17
Modified 24 января, 03:19
Updated 24 января, 03:19
По данным пресс-службы правительства Приморского края, в 2024 году, как и в 2023, тройку лидеров образовали Александр (329), Артем (306) и Михаил (290). На четвертом месте Матвей (242), замыкает популярную пятерку Тимофей (236).
Ряды девочек активно пополняют Софии (300), Евы (250) и Анны (216). Также среди актуальных имен числятся Мария (216) и Варвара (212).
Если популярные имена мало у кого вызовут удивление, то редкие имена могут поразить своей неординарностью. Например, в Приморье подрастают маленькие Атомы и Марсы. Еще в рейтинг вошли такие имена, как Властислав, Гавриил, Дарьян, Емельян, Иоан, Кузьма, Светозар и Ярофей.
Среди малышек появилось крайне мало Аксиний, Венер, Елисавет, Златослав, Клавдий, Марф и Милалик. Еще в прошлом году в регионе появились Весна и Океана.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какую схему придумали мошенники для обмана приморцев. На сей раз злоумышленники пытаются задействовать страховые полисы россиян.