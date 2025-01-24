Подрастают Атомы и Океаны: названы самые необычные имена в Приморье

Если популярные имена мало у кого вызовут удивление, то редкие имена могут поразить своей неординарностью. Например, в Приморье подрастают маленькие Атомы и Марсы. Еще в рейтинг вошли такие имена, как Властислав, Гавриил, Дарьян, Емельян, Иоан, Кузьма, Светозар и Ярофей.