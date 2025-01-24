После морозной жути в «крымскую» зиму: что творится с погодой в Приморье?

Posted 23 января, 23:27
Published 23 января, 23:27
Modified 23 января, 23:29
Updated 23 января, 23:29
Сегодня, 24 января, в крае ожидается спокойная синоптическая обстановка, сообщает «Примгидромет». Более того, ночные температуры, которые успели понизиться до -32 °C, сменятся потеплением до +1 °C.
Во Владивостоке переменная облачность. Сильный ветер будет властвовать над городом только до обеда, также на дорогах муниципалитета образуется гололед. Воздух прогреется до -5 °C.
В Уссурийске дуновение с севера разыграется до умеренного, столбики термометров покажут -4 — -6 °C.
В Находке тоже сохранится умеренный северный ветер и переменная облачность. Температура воздуха составит -2 — 0 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что оттепель пока не планирует покидать Приморский край.