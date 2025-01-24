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Posted 23 января, 23:27

Published 23 января, 23:27

Modified 23 января, 23:29

Updated 23 января, 23:29

Аномальное потепление отстаивает свои права в Приморском крае

После морозной жути в «крымскую» зиму: что творится с погодой в Приморье?

23 января 2025, 23:27
Фото: vostokmedia.com.

Аномальное потепление отстаивает свои права в Приморском крае

Сюжет
Погода
Ночь выдалась суровой в Приморском крае. Однако к обеду ситуация кардинально поменяется.

Сегодня, 24 января, в крае ожидается спокойная синоптическая обстановка, сообщает «Примгидромет». Более того, ночные температуры, которые успели понизиться до -32 °C, сменятся потеплением до +1 °C.

Во Владивостоке переменная облачность. Сильный ветер будет властвовать над городом только до обеда, также на дорогах муниципалитета образуется гололед. Воздух прогреется до -5 °C.

В Уссурийске дуновение с севера разыграется до умеренного, столбики термометров покажут -4 — -6 °C.

В Находке тоже сохранится умеренный северный ветер и переменная облачность. Температура воздуха составит -2 — 0 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что оттепель пока не планирует покидать Приморский край.

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