Резонансное дело о домогательствах в машине такси в Приморье дошло до федералов

По предварительным данным, знакомый водителя приставал к пассажирке, угрожая ей пистолетом. Сотрудники Приморского СКР РФ возбудили уголовное дело: насильственные действия сексуального характера. В пресс-службе следственного комитета России заявили, что происшествие находится на контроле у Александра Бастрыкина.