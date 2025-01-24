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Posted 24 января, 04:11

Published 24 января, 04:11

Modified 24 января, 04:13

Updated 24 января, 04:13

Александр Бастрыкин заинтересовался громким делом о домогательствах в Приморье

Резонансное дело о домогательствах в машине такси в Приморье дошло до федералов

24 января 2025, 04:11
Фото: 1MI.

Александр Бастрыкин заинтересовался громким делом о домогательствах в Приморье

Сюжет
Такси
Знакомый таксиста демонстрировал навязчивый интерес девушке в Приморском крае. За ходом расследования следят не только региональные ведомства, но и федеральные.

Владивостокская полиция начала проверку сообщения о домогательствах в машине такси. Предположительно, инцидент произошел во время поездки из поселка Липовцы.

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По предварительным данным, знакомый водителя приставал к пассажирке, угрожая ей пистолетом. Сотрудники Приморского СКР РФ возбудили уголовное дело: насильственные действия сексуального характера. В пресс-службе следственного комитета России заявили, что происшествие находится на контроле у Александра Бастрыкина.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о руководителя СУ СК России по Приморскому краю Кузьмичеву А.Г. представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — подчеркнули в пресс-службе.

Жители региона тоже высказались о резонансном инциденте.

«Как же страшно. Поэтому стараюсь ездить только через официальные приложения»;
«Кошмар. Что творится с обществом? Жить опаснее становиться с каждый днем»;
«Водителя тоже привлечь за сговор!»

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что прошлой осенью происходил подобный инцидент в Приморском крае. Таксист вел себя непристойно по отношению к клиентке.

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#Новости#Общество#Владивосток#Такси#Уголовное дело#Полиция#Следственный комитет#Александр Бастрыкин#Приморский край#Происшествия
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