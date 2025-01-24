Резонансное дело о домогательствах в машине такси в Приморье дошло до федералов

Posted 24 января, 04:11
Published 24 января, 04:11
Modified 24 января, 04:13
Updated 24 января, 04:13
Владивостокская полиция начала проверку сообщения о домогательствах в машине такси. Предположительно, инцидент произошел во время поездки из поселка Липовцы.
По предварительным данным, знакомый водителя приставал к пассажирке, угрожая ей пистолетом. Сотрудники Приморского СКР РФ возбудили уголовное дело: насильственные действия сексуального характера. В пресс-службе следственного комитета России заявили, что происшествие находится на контроле у Александра Бастрыкина.
«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о руководителя СУ СК России по Приморскому краю Кузьмичеву А.Г. представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — подчеркнули в пресс-службе.
Жители региона тоже высказались о резонансном инциденте.
«Как же страшно. Поэтому стараюсь ездить только через официальные приложения»;
«Кошмар. Что творится с обществом? Жить опаснее становиться с каждый днем»;
«Водителя тоже привлечь за сговор!»
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что прошлой осенью происходил подобный инцидент в Приморском крае. Таксист вел себя непристойно по отношению к клиентке.