Сбил и протащил несколько метров: девушка пострадала под колесами авто во Владивосток

Во Владивостоке водитель Toyota Camry сбил пешехода на переходе. На Сахалинской, 17, произошел инцидент, когда девушка-пешеход пострадала под колесами авто. Она переходила дорогу по пешеходному переходу в темное время суток. По предварительной информации, водитель не заметил девушку и сбил ее.