Сбил и протащил несколько метров: девушка пострадала под колесами авто во Владивосток

Posted 24 января, 01:29
Published 24 января, 01:29
Modified 24 января, 02:08
Updated 24 января, 02:08
Во Владивостоке водитель Toyota Camry сбил пешехода на переходе. На Сахалинской, 17, произошел инцидент, когда девушка-пешеход пострадала под колесами авто. Она переходила дорогу по пешеходному переходу в темное время суток. По предварительной информации, водитель не заметил девушку и сбил ее.
На место происшествия прибыли медики, которые госпитализировали пострадавшую в больницу. Полиция проводит расследование, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.
Специалисты предупреждают: в темное время суток особенно важно быть внимательными на дорогах и соблюдать осторожность при переходе улицы. Водители должны следить за знаками и разметкой, а пешеходы — внимательно смотреть по сторонам.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, в которой под колесами авто пострадал семилетний ребенок.