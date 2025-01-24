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Posted 24 января, 01:29

Published 24 января, 01:29

Modified 24 января, 02:08

Updated 24 января, 02:08

Девушку-пешехода сбили на Тихой во Владивостоке

Сбил и протащил несколько метров: девушка пострадала под колесами авто во Владивосток

24 января 2025, 01:29
Фото: 1MI.

Девушку-пешехода сбили на Тихой во Владивостоке

Сюжет
Полиция
Во Владивостоке на Сахалинской водитель Toyota Camry сбил девушку-пешехода, которая переходила дорогу по пешеходному переходу вечером в темноте. Пострадавшую госпитализировали. Полиция начала расследование инцидента.

Во Владивостоке водитель Toyota Camry сбил пешехода на переходе. На Сахалинской, 17, произошел инцидент, когда девушка-пешеход пострадала под колесами авто. Она переходила дорогу по пешеходному переходу в темное время суток. По предварительной информации, водитель не заметил девушку и сбил ее.

Видео: autogarant_vl.

На место происшествия прибыли медики, которые госпитализировали пострадавшую в больницу. Полиция проводит расследование, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

Видео: autogarant_vl.

Специалисты предупреждают: в темное время суток особенно важно быть внимательными на дорогах и соблюдать осторожность при переходе улицы. Водители должны следить за знаками и разметкой, а пешеходы — внимательно смотреть по сторонам.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, в которой под колесами авто пострадал семилетний ребенок.

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