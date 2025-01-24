vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 января, 07:17

Published 24 января, 07:17

Modified 24 января, 07:19

Updated 24 января, 07:19

Сергей Арамилев развенчал мифы о голодных тиграх в Приморье

Сергей Арамилев развенчал мифы о голодных тиграх в Приморье

24 января 2025, 07:17
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Амурский тигр
Центр «Амурский тигр» представил результаты многолетних наблюдений за популяцией тигров в Приморье. За последние пять лет не зафиксировано ни одного случая выхода истощенных хищников в населенные пункты.

Директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев опроверг распространенное мнение о том, что амурские тигры выходят к людям из-за голода и отсутствия пищи в лесу. По его словам, все отловленные особи и животные, зафиксированные фотоловушками, находились в хорошей физической форме.

Руководитель центра подчеркивает, что хищникам хватает добычи в естественной среде обитания, хотя её количество может быть меньше привычного. При этом истощение тигров, если и наблюдалось, то исключительно по причине полученных ранений, а не из-за недостатка пищи.

Центр «Амурский тигр» сообщает, что популяция хищников в регионе находится в пределах естественной нормы — около 500 особей. По словам Сергея Арамилева, численность тигров никогда не станет бесконечно большой благодаря естественной саморегуляции. В качестве примера он приводит ситуацию в Лазовском заповеднике, где на протяжении 30 лет стабильно обитает одно и то же количество тигров — 12 особей.

Напомним, ранее «Восток-Медиа» публиковало большое интервью руководителя центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, где он исчерпывающе ответил на все вопросы о больших приморских кошках.

#Новости#Дальний Восток#Россия#Владивосток#Приморский край#Амурский тигр#Приморье#Восток-Медиа
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика