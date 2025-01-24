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Posted 24 января, 11:10

Published 24 января, 11:10

Modified 24 января, 14:16

Updated 24 января, 14:16

Школьникам Хабаровского края рассказали о кибербезопасности и на «Уроке цифры»

Школьникам Хабаровского края рассказали о кибербезопасности и на «Уроке цифры»

24 января 2025, 11:10
Фото: Правительство Хабаровского края.
В школах Хабаровского края проходят занятия по кибербезопасности и технологиям искусственного интеллекта. Это новый цикл всероссийского проекта «Урок цифры», который реализуется в поддержку нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Традиционно урок состоит из заданий-тренажеров: в этот раз видеолекцию, методические материалы для педагогов и сам тренажер подготовили специалисты «Лаборатории Касперского». По сюжету герои попадают в ситуации, где их безопасности в интернете что-то угрожает. Задания по работе с технологиями искусственного интеллекта различаются для учеников младших, средних и старших классов: в начальной школе дети учатся создавать простые запросы, ученики 5-9 классов обучаются работе с алгоритмами, а старшеклассники взаимодействуют с ботами.

В Хабаровске прошел открытый урок для учеников гимназии № 6. В дополнение к заданиям «Урока цифры» десятиклассники пообщались со специалистами по кибербезопасности одной из ИТ-компаний края.

— В первую очередь дети должны анализировать ту информацию, которую публикуют. К сожалению, излишняя откровенность может стать причиной кибербуллинга. Использование простых паролей — еще одна популярная ошибка как детей, так и взрослых. Возрастает риск стать жертвой злоумышленника, если этот пароль еще и используется для нескольких учетных записей. Получив данные от одного сайта, можно войти в другие аккаунты. Соблюдая два правила — использовать надежные пароли и не делиться личными данными, можно избежать цифровых угроз, — рассказал главный инженер центра мониторинга «МАСКОМ-Техлайн» Артем Повшал.

Пройти уроки можно не только в школе, но и самостоятельно. Видео с объяснениями, тренажеры для закрепления знаний и методические указания доступны на сайте урокцифры.рф. Также там опубликованы материалы прошлых сезонов проекта.

— Стало доброй традицией для каждого тематического цикла «Урока цифры» проводить открытое занятие в одной из школ региона. Гостями и экспертами выступают представители ИТ-отрасли края. Иногда формат меняется: школьники посещают компании, знакомятся с цифровыми технологиями, общаются со специалистами и формируют представление о профессии, — отметил первый заместитель министра цифрового развития и связи Хабаровского края Алексей Гриб.

Напомним, что проект «Урок цифры» ежегодно реализуется Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с российскими технологическими компаниями. Хабаровский край вошел в топ-30 регионов по итогам реализации проекта «Урок цифры» в 2023–2024 учебном году. В занятиях участвовали более 55 тысяч детей из 360 школ региона.

#Хабаровский край
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