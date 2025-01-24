Школьникам Хабаровского края рассказали о кибербезопасности и на «Уроке цифры»

Традиционно урок состоит из заданий-тренажеров: в этот раз видеолекцию, методические материалы для педагогов и сам тренажер подготовили специалисты «Лаборатории Касперского». По сюжету герои попадают в ситуации, где их безопасности в интернете что-то угрожает. Задания по работе с технологиями искусственного интеллекта различаются для учеников младших, средних и старших классов: в начальной школе дети учатся создавать простые запросы, ученики 5-9 классов обучаются работе с алгоритмами, а старшеклассники взаимодействуют с ботами.