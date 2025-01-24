Школьникам Хабаровского края рассказали о кибербезопасности и на «Уроке цифры»

Posted 24 января, 11:10
Published 24 января, 11:10
Modified 24 января, 14:16
Updated 24 января, 14:16
Традиционно урок состоит из заданий-тренажеров: в этот раз видеолекцию, методические материалы для педагогов и сам тренажер подготовили специалисты «Лаборатории Касперского». По сюжету герои попадают в ситуации, где их безопасности в интернете что-то угрожает. Задания по работе с технологиями искусственного интеллекта различаются для учеников младших, средних и старших классов: в начальной школе дети учатся создавать простые запросы, ученики 5-9 классов обучаются работе с алгоритмами, а старшеклассники взаимодействуют с ботами.
В Хабаровске прошел открытый урок для учеников гимназии № 6. В дополнение к заданиям «Урока цифры» десятиклассники пообщались со специалистами по кибербезопасности одной из ИТ-компаний края.
— В первую очередь дети должны анализировать ту информацию, которую публикуют. К сожалению, излишняя откровенность может стать причиной кибербуллинга. Использование простых паролей — еще одна популярная ошибка как детей, так и взрослых. Возрастает риск стать жертвой злоумышленника, если этот пароль еще и используется для нескольких учетных записей. Получив данные от одного сайта, можно войти в другие аккаунты. Соблюдая два правила — использовать надежные пароли и не делиться личными данными, можно избежать цифровых угроз, — рассказал главный инженер центра мониторинга «МАСКОМ-Техлайн» Артем Повшал.
Пройти уроки можно не только в школе, но и самостоятельно. Видео с объяснениями, тренажеры для закрепления знаний и методические указания доступны на сайте урокцифры.рф. Также там опубликованы материалы прошлых сезонов проекта.
— Стало доброй традицией для каждого тематического цикла «Урока цифры» проводить открытое занятие в одной из школ региона. Гостями и экспертами выступают представители ИТ-отрасли края. Иногда формат меняется: школьники посещают компании, знакомятся с цифровыми технологиями, общаются со специалистами и формируют представление о профессии, — отметил первый заместитель министра цифрового развития и связи Хабаровского края Алексей Гриб.
Напомним, что проект «Урок цифры» ежегодно реализуется Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с российскими технологическими компаниями. Хабаровский край вошел в топ-30 регионов по итогам реализации проекта «Урок цифры» в 2023–2024 учебном году. В занятиях участвовали более 55 тысяч детей из 360 школ региона.