Скрутили прямо на выходе из самолета: дебошира из Приморья задержали на борту рейса

Сюжет Уголовное дело

В аэропорту задержали 25-летнего дебошира из Приморья, который устроил беспорядки на борту самолета, следовавшего из Магадана. Сотрудники транспортной полиции быстро прибыли на место и сопроводили агрессивного пассажира в дежурную часть. В отношении него возбудили уголовное дело за хулиганство.