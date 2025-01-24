Скрутили прямо на выходе из самолета: дебошира из Приморья задержали на борту рейса

Posted 24 января, 00:26
Published 24 января, 00:26
Modified 24 января, 00:28
Updated 24 января, 00:28
В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Хабаровска сообщили о дебоше на борту самолета, который следовал из Магадана в Хабаровск. Сотрудники транспортной полиции быстро прибыли на место и задержали 25-летнего жителя Приморского края.
Во время полета пассажир вел себя агрессивно, приставал к другим людям и использовал ненормативную лексику. Пассажиры попытались успокоить его, пристегнув к креслу ремнями. Когда самолет приземлился, дебошира встретили полицейские, которые сопроводили его в дежурную часть.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Если его вину докажут, он может получить серьезное наказание — от штрафа до пяти лет лишения свободы.
Это не первый случай дебоша с участием жителей Приморья. В 2022 году задержали жителя Южно-Морского, который не давал житья соседям.
Ранее «Восток-Медиа» писало о дебошире на элитном угнанном авто, который устроил переполох в центре Владивостока.