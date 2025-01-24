Сообщество неравнодушных людей: парламент Приморского края отмечает 30-летие

Posted 24 января, 05:02
Published 24 января, 05:02
Modified 24 января, 06:12
Updated 24 января, 06:12
Для парламента региона 30 лет — не просто круглая дата. Это целая эпоха, насыщенная событиями и значимыми переменами, которые сформировали облик Приморья.
Отсчет своей истории ЗС ПК ведет с 25 января 1995 года, когда было проведено первое заседание тогда еще Думы Приморского края первого созыва. Выборы проходили в несколько этапов, поскольку сразу сформировать депутатский корпус не удалось.
Депутаты первого созыва, не имея опыта и в отсутствие нормативной базы, смогли разработать правовую структуру, которая стала основой для дальнейшей работы законодательного органа. Парламентарии следующих созывов вложили свои идеи и стремления в законы Приморского края, количество которых уже превышает четыре тысячи.
«С каждым годом работа депутатов совершенствовалась, а их стремление обеспечить сбалансированное развитие Приморья позволяло находить конструктивные пути в законотворчестве. Забота о приморцах и желание сделать наш край комфортным и привлекательным — вот что всегда было в центре депутатского внимания», — подчеркнул Председатель Заксобрания Антон Волошко.
Сделать экскурс в историю и проверить свои знания по истории Законодательного Собрания Приморья предлагает Молодежный парламент региона. Пройти тест можно по ссылке или кликнув на баннер вверху главной страницы сайта.
За три десятилетия наш край встретил немало вызовов — экономических, социальных, политических, однако каждый раз депутаты находили в себе силы и дух преодолеть трудности. Умение работать в команде, искать компромисс, слушать и слышать друг друга помогло создать устойчивую среду для законотворческой деятельности. Сегодня Законодательное Собрание Приморского края — это не только институт власти, это сообщество неравнодушных людей, стремящихся сделать родной край лучше.
«Это стало возможным благодаря эффективному взаимодействию с Государственной Думой, Советом Федерации, а также с местными и федеральными органами власти. Особую благодарность хочу выразить Губернатору Олегу Николаевичу Кожемяко и его команде, которые на протяжении всех этих лет поддерживали конструктивные отношения с региональным парламентом. И, конечно, говорю искреннее „спасибо“ всем, кто трудится в аппарате Законодательного Собрания — на плечах этих профессионалов лежит груз большой ответственности за обеспечение работы депутатов и помощь в решении проблем, с которыми обращаются приморцы», — добавил спикер краевого парламента.
Творческий коллектив Общественного телевидения Приморья подготовил к юбилею Заксобрания фильм, премьера которого состоится сегодня, 24 января, в 17:30 (повторы — 25 января в 20:45 и 16 января в 09:40). На телеканале «25 регион» фильм можно будет увидеть с 25 по 31 января.
А в официальном телеграм-канале ЗС ПК, на его страницах в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» стартовал проект, в котором депутаты действующего, седьмого созыва делятся видением своего предназначения и рассказывают о своей деятельности. Посмотреть видео с комментариями народных избранников можно и на RUTUBE.