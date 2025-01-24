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Posted 24 января, 05:02

Published 24 января, 05:02

Modified 24 января, 06:12

Updated 24 января, 06:12

Сообщество неравнодушных людей: парламент Приморского края отмечает 30-летие

Сообщество неравнодушных людей: парламент Приморского края отмечает 30-летие

24 января 2025, 05:02
Фото: 1MI.
Сюжет
Парламент
25 января 1995 года состоялось первое заседание Думы Приморского края, в 2001 году переименованной в Законодательное Собрание.

Для парламента региона 30 лет — не просто круглая дата. Это целая эпоха, насыщенная событиями и значимыми переменами, которые сформировали облик Приморья.

Отсчет своей истории ЗС ПК ведет с 25 января 1995 года, когда было проведено первое заседание тогда еще Думы Приморского края первого созыва. Выборы проходили в несколько этапов, поскольку сразу сформировать депутатский корпус не удалось.

Фото: zspk.gov.ru

Депутаты первого созыва, не имея опыта и в отсутствие нормативной базы, смогли разработать правовую структуру, которая стала основой для дальнейшей работы законодательного органа. Парламентарии следующих созывов вложили свои идеи и стремления в законы Приморского края, количество которых уже превышает четыре тысячи.

«С каждым годом работа депутатов совершенствовалась, а их стремление обеспечить сбалансированное развитие Приморья позволяло находить конструктивные пути в законотворчестве. Забота о приморцах и желание сделать наш край комфортным и привлекательным — вот что всегда было в центре депутатского внимания», — подчеркнул Председатель Заксобрания Антон Волошко.

Сделать экскурс в историю и проверить свои знания по истории Законодательного Собрания Приморья предлагает Молодежный парламент региона. Пройти тест можно по ссылке или кликнув на баннер вверху главной страницы сайта.

Фото: zspk.gov.ru

За три десятилетия наш край встретил немало вызовов — экономических, социальных, политических, однако каждый раз депутаты находили в себе силы и дух преодолеть трудности. Умение работать в команде, искать компромисс, слушать и слышать друг друга помогло создать устойчивую среду для законотворческой деятельности. Сегодня Законодательное Собрание Приморского края — это не только институт власти, это сообщество неравнодушных людей, стремящихся сделать родной край лучше.

«Это стало возможным благодаря эффективному взаимодействию с Государственной Думой, Советом Федерации, а также с местными и федеральными органами власти. Особую благодарность хочу выразить Губернатору Олегу Николаевичу Кожемяко и его команде, которые на протяжении всех этих лет поддерживали конструктивные отношения с региональным парламентом. И, конечно, говорю искреннее „спасибо“ всем, кто трудится в аппарате Законодательного Собрания — на плечах этих профессионалов лежит груз большой ответственности за обеспечение работы депутатов и помощь в решении проблем, с которыми обращаются приморцы», — добавил спикер краевого парламента.

Творческий коллектив Общественного телевидения Приморья подготовил к юбилею Заксобрания фильм, премьера которого состоится сегодня, 24 января, в 17:30 (повторы — 25 января в 20:45 и 16 января в 09:40). На телеканале «25 регион» фильм можно будет увидеть с 25 по 31 января.

А в официальном телеграм-канале ЗС ПК, на его страницах в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» стартовал проект, в котором депутаты действующего, седьмого созыва делятся видением своего предназначения и рассказывают о своей деятельности. Посмотреть видео с комментариями народных избранников можно и на RUTUBE.

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#Новости#Общество#Законодательное собрание ПК#Депутаты#Олег Кожемяко#Парламент#Приморский край#Приморье#Антон Волошко
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