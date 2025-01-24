Сообщество неравнодушных людей: парламент Приморского края отмечает 30-летие

За три десятилетия наш край встретил немало вызовов — экономических, социальных, политических, однако каждый раз депутаты находили в себе силы и дух преодолеть трудности. Умение работать в команде, искать компромисс, слушать и слышать друг друга помогло создать устойчивую среду для законотворческой деятельности. Сегодня Законодательное Собрание Приморского края — это не только институт власти, это сообщество неравнодушных людей, стремящихся сделать родной край лучше.