«Свидетель из ада»: ревнивец убил девушку и лег спать в ее же доме в Приморском крае

Posted 24 января, 01:06
Published 24 января, 01:06
Modified 24 января, 01:08
Updated 24 января, 01:08
Приморец убил свою знакомую, находясь в алкогольном опьянении, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Нетрезвый мужчина гостил у потерпевшей в доме на Гастрономной в Тавричанке. Однако между ним и хозяйкой жилища вспыхнула ссора на фоне ревности. В результате конфликта приморец избил оппонентку, — нанеся ей более 70 ударов. После чего ранил ножом пять раз. Пострадавшая скончалась от увечий. «Кухонный боец» не торопился покидать место жестокой бойни и лег спать в квартире убитой.
«После совершения преступления мужчина остался ночевать в квартире жертвы, где был обнаружен свидетелем», — отметили в пресс-службе ведомства.
Уголовное дело по происшествию совсем скоро рассмотрят в суде.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что труп женщины нашли в собственном доме в Приморском крае.