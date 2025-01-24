«Свидетель из ада»: ревнивец убил девушку и лег спать в ее же доме в Приморском крае

Нетрезвый мужчина гостил у потерпевшей в доме на Гастрономной в Тавричанке. Однако между ним и хозяйкой жилища вспыхнула ссора на фоне ревности. В результате конфликта приморец избил оппонентку, — нанеся ей более 70 ударов. После чего ранил ножом пять раз. Пострадавшая скончалась от увечий. «Кухонный боец» не торопился покидать место жестокой бойни и лег спать в квартире убитой.