vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 января, 01:06

Published 24 января, 01:06

Modified 24 января, 01:08

Updated 24 января, 01:08

Мужчина жестоко расправился с подругой и уснул на месте убийства в Приморье

«Свидетель из ада»: ревнивец убил девушку и лег спать в ее же доме в Приморском крае

24 января 2025, 01:06
Фото: prosecutor_pk.

Мужчина жестоко расправился с подругой и уснул на месте убийства в Приморье

Сюжет
Уголовное дело
Пьяный житель Приморского края ударил свою приятельницу более 70 раз. Затем пять раз пырнул обессиленную жертву. Но то, что происходило дальше, мало у кого уложится в голове.

Приморец убил свою знакомую, находясь в алкогольном опьянении, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Нетрезвый мужчина гостил у потерпевшей в доме на Гастрономной в Тавричанке. Однако между ним и хозяйкой жилища вспыхнула ссора на фоне ревности. В результате конфликта приморец избил оппонентку, — нанеся ей более 70 ударов. После чего ранил ножом пять раз. Пострадавшая скончалась от увечий. «Кухонный боец» не торопился покидать место жестокой бойни и лег спать в квартире убитой.

«После совершения преступления мужчина остался ночевать в квартире жертвы, где был обнаружен свидетелем», — отметили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело по происшествию совсем скоро рассмотрят в суде.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что труп женщины нашли в собственном доме в Приморском крае.

Неизвестный жестоко расправился с женщиной в Приморье — фото с места инцидента
Узнать подробнее
Читайте также:
Убивающие конечности: удар ногой погубил мужчину в ПриморьеПродолжение истории неидеального зятя: дело о зверском убийстве рассмотрят в ПриморьеГорячее происшествие: наемники совершили ужасное в Приморье — фото
#Новости#Владивосток#Уголовное дело#Прокуратура#Убийство#Труп#Надеждинский район#Алкогольное опьянение#Ревность#Приморский край#Происшествия#Ссора
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика