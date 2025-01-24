Три десятка синеньких: во Владивосток приехали те, кого здесь давно ждали — видео

Posted 24 января, 05:12
Published 24 января, 05:12
Modified 24 января, 05:14
Updated 24 января, 05:14
24 новых автобуса большого и среднего классов уже находятся во Владивостоке, ещё шесть прибудут в столицу ДФО в феврале. Итого — три десятка новых удобных, комфортных, современных автобуса, которые будут возить владивостокцев.
Глава города Константин Шестаков подчеркнул: администрация Владивостока ведёт системную работу по развитию муниципального транспортного предприятия — совместно с правительством Приморского края.
Команда мэра давно взяла курс на переоснащение городского общественного транспорта, и не только сама закупает современные автобусы, но и коммерческих перевозчиков мотивирует регулярно закупать новые автомобили.
Руководитель автоколонны «ВПОПАТ-1» Сергей Стасюк отметил, что новые автобусы комфортнее не только для пассажиров, но и для водителей — здесь очень удобная медиапанель, отдельный кондиционер для того, кто за рулем.
В течение пары месяцев новые автобусы пройдут дооснащение и другие официальные процедуры. На маршруты они выйдут в апреле — в том числе и на новые. Разумеется, муниципальное предприятие наравне с другими компаниями будет принимать участие в проводимых закупках на оказание услуги по перевозке пассажиров.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие автобусы будут перевозить пассажиров по Приморскому краю.