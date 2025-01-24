Три десятка синеньких: во Владивосток приехали те, кого здесь давно ждали — видео

В течение пары месяцев новые автобусы пройдут дооснащение и другие официальные процедуры. На маршруты они выйдут в апреле — в том числе и на новые. Разумеется, муниципальное предприятие наравне с другими компаниями будет принимать участие в проводимых закупках на оказание услуги по перевозке пассажиров.