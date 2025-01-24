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Posted 24 января, 05:12

Published 24 января, 05:12

Modified 24 января, 05:14

Updated 24 января, 05:14

Тридцать новых автобусов выйдут на маршруты во Владивостоке

Три десятка синеньких: во Владивосток приехали те, кого здесь давно ждали — видео

24 января 2025, 05:12
Фото: shestakovblog.

Тридцать новых автобусов выйдут на маршруты во Владивостоке

Сюжет
Автобусы
Они сияют, как начищенные гривенники, поблёскивают стёклами, радуют глаз снаружи и внутри. Новые автобусы, которые в скором времени выйдут на маршруты, пришли во Владивосток из дружественной Белоруссии. Глава города Константин Шестаков заверил: ждём ещё одну партию.

24 новых автобуса большого и среднего классов уже находятся во Владивостоке, ещё шесть прибудут в столицу ДФО в феврале. Итого — три десятка новых удобных, комфортных, современных автобуса, которые будут возить владивостокцев.

Глава города Константин Шестаков подчеркнул: администрация Владивостока ведёт системную работу по развитию муниципального транспортного предприятия — совместно с правительством Приморского края.

Команда мэра давно взяла курс на переоснащение городского общественного транспорта, и не только сама закупает современные автобусы, но и коммерческих перевозчиков мотивирует регулярно закупать новые автомобили.

Руководитель автоколонны «ВПОПАТ-1» Сергей Стасюк отметил, что новые автобусы комфортнее не только для пассажиров, но и для водителей — здесь очень удобная медиапанель, отдельный кондиционер для того, кто за рулем.

Видео: shestakovblog.

В течение пары месяцев новые автобусы пройдут дооснащение и другие официальные процедуры. На маршруты они выйдут в апреле — в том числе и на новые. Разумеется, муниципальное предприятие наравне с другими компаниями будет принимать участие в проводимых закупках на оказание услуги по перевозке пассажиров.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие автобусы будут перевозить пассажиров по Приморскому краю.

Из села в деревню — с комфортом: межмуниципальные автобусы запустят в Приморье
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#Новости#Видео#Владивосток#Автобусы#Транспорт#Константин Шестаков#Приморский край
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