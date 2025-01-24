Водить машину стало роскошью: изменения в ПДД шокировали автомобилистов Приморья

Posted 24 января, 06:30
Published 24 января, 06:30
Modified 24 января, 06:32
Updated 24 января, 06:32
В 2025 году произошли серьезные изменения в наказаниях за нарушения ПДД. С 1 января начали действовать обновленные штрафы за беспечность за рулем. Теперь расскажем более подробно о внесенных корректировках.
Также в Минтрансе отметили, что классификация в Кодексе административных правонарушений не изменилась.
Жители региона, которые уже получили обновленные штрафы, высказались по поводу изменений.
«Прилетел штраф за превышение скорости 3 января. Ездил к родителям погостить. Сумма, мягко говоря, удивила. Сначала не понял, почему так много?! Раньше со скидкой оплачивал 250 рублей и особо не ощущалось. А теперь даже со скидкой сумма 562,50», — поделился мужчина.