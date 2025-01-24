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Posted 24 января, 06:30

Published 24 января, 06:30

Modified 24 января, 06:32

Updated 24 января, 06:32

Какие изменения в штрафах за нарушения ПДД произошли в Приморском крае

Водить машину стало роскошью: изменения в ПДД шокировали автомобилистов Приморья

24 января 2025, 06:30
Фото: 1MI.

Какие изменения в штрафах за нарушения ПДД произошли в Приморском крае

Сюжет
Минтранс
Подобное происходило только в 2013 году. Нововведения стали неприятным сюрпризом для водителей Приморского края.

В 2025 году произошли серьезные изменения в наказаниях за нарушения ПДД. С 1 января начали действовать обновленные штрафы за беспечность за рулем. Теперь расскажем более подробно о внесенных корректировках.

  • За пьяную езду теперь автомобилисты выплачивают 45 000 рублей. Такую же сумму необходимо покрывать за отказ от медосвидетельствования.
  • Превышение скорости на 20-39 километров в час наказуемо штрафом в размере 750 рублей, на 40-59 километров в час — до 2 250 рублей. Повторные нарушения обойдутся в 3 000 — 3 750 рублей.
  • Нарушение скоростного режима в пределах 60-79 километров в час может обернуться штрафными санкциями в денежном эквиваленте до 3 750 рублей. Повторная оплошность — 7 500 рублей.
  • Гонщикам, которые катаются на скорости, больше разрешенной на 80 километров в час, нужно помнить о штрафах в размере 7 500 рублей.
  • За движение на красный — 1 500 рублей. Еще раз проехал на запрещенный свет? — 7 500 рублей.
  • Езда по обочине и тротуарам и стоянка в неположенном месте тоже наказуема — 2 250 рублей.
  • За непристегнутый ремень — 1 500 рублей.
  • Если не пропустил спецавтомобиль скорой помощи, спасателей или полиции, то готовься к наказанию в виде штрафа от 4 500 до 7 500 рублей.

Также в Минтрансе отметили, что классификация в Кодексе административных правонарушений не изменилась.

Жители региона, которые уже получили обновленные штрафы, высказались по поводу изменений.

«Прилетел штраф за превышение скорости 3 января. Ездил к родителям погостить. Сумма, мягко говоря, удивила. Сначала не понял, почему так много?! Раньше со скидкой оплачивал 250 рублей и особо не ощущалось. А теперь даже со скидкой сумма 562,50», — поделился мужчина.
Скриншот из приложения банка
Скриншот из приложения банка. Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае камеры стали умнее.

Устанавливают камеры: какие нарушения будут распознавать новые устройства в Приморье?
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