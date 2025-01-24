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Posted 24 января, 10:47

Published 24 января, 10:47

Modified 24 января, 10:47

Updated 24 января, 10:47

Тематическое фото

Водителя, ударившего женщину на пешеходном переходе, задержали во Владивостоке

24 января 2025, 10:47
Фото: 1MI. Тематическое фото
Сюжет
Хулиганство
Во Владивостоке произошел инцидент на пешеходном переходе: водитель Toyota CH-R ударил женщину после почти столкновения.

На улице Черемуховой 44-летний водитель едва не сбил 42-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. После этого мужчина вышел из своего автомобиля и ударил женщину по лицу.

Полиция быстро отреагировала на происшествие и задержала подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное дело за хулиганство.

Женщину отправили на судебно-медицинское обследование, чтобы выяснить, насколько серьезны ее травмы.

Видео: Полиция Приморья.
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