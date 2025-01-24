Водителя, ударившего женщину на пешеходном переходе, задержали во Владивостоке

Posted 24 января, 10:47
Published 24 января, 10:47
Modified 24 января, 10:47
Updated 24 января, 10:47
На улице Черемуховой 44-летний водитель едва не сбил 42-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. После этого мужчина вышел из своего автомобиля и ударил женщину по лицу.
Полиция быстро отреагировала на происшествие и задержала подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное дело за хулиганство.
Женщину отправили на судебно-медицинское обследование, чтобы выяснить, насколько серьезны ее травмы.