Вот и долгожданные морозы: -30°C прогнозируют на завтра синоптики в Приморье

Posted 24 января, 09:48
Published 24 января, 09:48
Modified 24 января, 09:48
Updated 24 января, 09:48
В Приморье 25 января погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления. Это значит, что осадков не будет. Ветер будет дуть с севера. Ночью температура воздуха опустится до -9…-30°C, а днем она составит -10…+1°C.
Во Владивостоке будет переменная облачность, но без осадков. Северный ветер будет умеренным, местами сильным. Ночью температура опустится до -12…-14°C, а днем ожидается -5…-7°C.
В Уссурийске также прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков. Ветер будет слабым до умеренного. Ночью температура составит -19…-21°C, а днем -4…-6°C.
Находка встретит день с переменной облачностью и без осадков. Здесь ветер будет умеренным. Ночью температура воздуха составит -9…-11°C, а днем 0…+2°C.