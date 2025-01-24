vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 января, 09:48

Published 24 января, 09:48

Modified 24 января, 09:48

Updated 24 января, 09:48

Вот и долгожданные морозы: -30°C прогнозируют на завтра синоптики в Приморье

Вот и долгожданные морозы: -30°C прогнозируют на завтра синоптики в Приморье

24 января 2025, 09:48
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Погода
Завтра, 25 января, в Приморье ожидается морозная погода. Атмосферное давление будет высоким, осадков не предвидится.

В Приморье 25 января погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления. Это значит, что осадков не будет. Ветер будет дуть с севера. Ночью температура воздуха опустится до -9…-30°C, а днем она составит -10…+1°C.

Во Владивостоке будет переменная облачность, но без осадков. Северный ветер будет умеренным, местами сильным. Ночью температура опустится до -12…-14°C, а днем ожидается -5…-7°C.

В Уссурийске также прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков. Ветер будет слабым до умеренного. Ночью температура составит -19…-21°C, а днем -4…-6°C.

Находка встретит день с переменной облачностью и без осадков. Здесь ветер будет умеренным. Ночью температура воздуха составит -9…-11°C, а днем 0…+2°C.

Читайте также:
Туман и гололед: погода в Приморье на 19 январяОт -32°C до +1°C: аномальное тепло ждут на юге и морозы на севере ПриморьяМорозную, но без осадков погоду прогнозируют сегодня в Приморье
#Новости#Общество#Погода#Находка#Владивосток#Уссурийск#Температура#Ветер#Приморский край#Осадки#Приморье#Морозы#Атмосферное давление
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика