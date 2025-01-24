Все исчезнет к обеду: волшебная сказка окутала Приморский край — видео, фото

Во многих районах Приморья выпал снег. Утренние виды порадовали жителей Спасска-Дальнего. Автомобилистка ехала по улице и решила не упускать момента, — она сняла на видео творения природы. Деревья стали белыми, парковая зона превратилась в зимнюю сказку.