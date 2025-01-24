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Posted 23 января, 23:59

Published 23 января, 23:59

Modified 24 января, 00:01

Updated 24 января, 00:01

Природа сотворила снежные чудеса в Приморском крае

Все исчезнет к обеду: волшебная сказка окутала Приморский край — видео, фото

23 января 2025, 23:59
Фото: vostokmedia.com.

Природа сотворила снежные чудеса в Приморском крае

Сюжет
Природа
Снегопад обрушился на многие уголки Приморья. А утром жителей региона ждал подарок.

Во многих районах Приморья выпал снег. Утренние виды порадовали жителей Спасска-Дальнего. Автомобилистка ехала по улице и решила не упускать момента, — она сняла на видео творения природы. Деревья стали белыми, парковая зона превратилась в зимнюю сказку.

«Снег для нашего города не редкость, но такие виды наблюдаем нечасто», — поделилась горожанка.
Видео: vostokmedia.com.

К слову, в Лесозаводске утро выдалось волшебным. Жительница муниципалитета успела запечатлеть деревья, которые «переоделись» в белые обновки за ночь.

«Вот так все подморозило», — поведала приморчанка.
Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало, что совсем скоро регион ощутит оттепель. Так что волшебные виды могут исчезнуть уже к обеду.

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