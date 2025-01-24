Все исчезнет к обеду: волшебная сказка окутала Приморский край — видео, фото

Posted 23 января, 23:59
Published 23 января, 23:59
Modified 24 января, 00:01
Updated 24 января, 00:01
Во многих районах Приморья выпал снег. Утренние виды порадовали жителей Спасска-Дальнего. Автомобилистка ехала по улице и решила не упускать момента, — она сняла на видео творения природы. Деревья стали белыми, парковая зона превратилась в зимнюю сказку.
«Снег для нашего города не редкость, но такие виды наблюдаем нечасто», — поделилась горожанка.
К слову, в Лесозаводске утро выдалось волшебным. Жительница муниципалитета успела запечатлеть деревья, которые «переоделись» в белые обновки за ночь.
«Вот так все подморозило», — поведала приморчанка.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что совсем скоро регион ощутит оттепель. Так что волшебные виды могут исчезнуть уже к обеду.