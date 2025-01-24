Запарился в офисе? Не беда — Как снять напряжение «по-быстрому» жителям Приморья?

21 век — это век развития технологий. Практически каждый из нас посвящает немало времени гаджетам и компьютерам. Многие сидят часами, глядя в монитор. Нередко приморцы страдают от усталости, которая ощущается даже глазами. Как же снять напряжение с одних из главных органов чувств? В пресс-службе Тысячекоечной больницы поделились несколькими способами.