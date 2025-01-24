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Posted 24 января, 02:20

Published 24 января, 02:20

Modified 24 января, 02:22

Updated 24 января, 02:22

Запарился в офисе? Не беда — Как снять напряжение «по-быстрому» жителям Приморья?

Запарился в офисе? Не беда — Как снять напряжение «по-быстрому» жителям Приморья?

24 января 2025, 02:20
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Больница
Монотонная работа, яркие экраны телефонов и мониторов сводят с ума некоторых жителей Приморья. Наши главные органы чувств нуждаются в снятии стресса. Как? — Годные лайфхаки в материале.

21 век — это век развития технологий. Практически каждый из нас посвящает немало времени гаджетам и компьютерам. Многие сидят часами, глядя в монитор. Нередко приморцы страдают от усталости, которая ощущается даже глазами. Как же снять напряжение с одних из главных органов чувств? В пресс-службе Тысячекоечной больницы поделились несколькими способами.

  • Помассируйте веки от внутренних уголков глаз до внешней;
  • Зажмурьте глаза на пять секунд, затем откройте их и посмотрите наверх 5-8 секунд;
  • Быстро поморгайте 30 секунд, потом посмотрите прямо шесть секунд;
  • Закройте глаза и слегка надавите на веки в течение 2-3 секунд. Повторяйте движение 4-6 раз;
  • Закройте глаза и слегка надавите на надбровные дуги. Повторяйте манипуляцию восемь раз.

Простая разминка поможет расслабиться после монотонной работы за компьютером.

Фото: vkb2ru

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие симптомы могут свидетельствовать об опасном недуге.

Обратите внимание на свое тело: какие симптомы «кричат» приморцам об опасной болезни
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