Запарился в офисе? Не беда — Как снять напряжение «по-быстрому» жителям Приморья?

Posted 24 января, 02:20
Published 24 января, 02:20
Modified 24 января, 02:22
Updated 24 января, 02:22
21 век — это век развития технологий. Практически каждый из нас посвящает немало времени гаджетам и компьютерам. Многие сидят часами, глядя в монитор. Нередко приморцы страдают от усталости, которая ощущается даже глазами. Как же снять напряжение с одних из главных органов чувств? В пресс-службе Тысячекоечной больницы поделились несколькими способами.
Простая разминка поможет расслабиться после монотонной работы за компьютером.