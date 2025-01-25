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Posted 25 января, 03:10

Published 25 января, 03:10

Modified 25 января, 03:10

Updated 25 января, 03:10

Авторынок Дальнего Востока в минусе: продажи автомобилей упали на 26%

Авторынок Дальнего Востока в минусе: продажи автомобилей упали на 26%

25 января 2025, 03:10
Фото: Изображение Midjourney.
Жители Дальнего Востока стали реже покупать автомобили. За 2024 год продажи машин в регионе снизились на 26%, а в Приморье — на 36%. При этом предложение на рынке выросло на 46%, а цены на автомобили продолжают расти.

Эксперты автомобильного портала «Дром» проанализировали данные за 2024 год и выяснили, что жители Дальнего Востока купили 348 тыс. автомобилей, что на 26% меньше, чем в 2023 году. Самый значительный спад спроса зафиксирован в Приморье — там продажи упали на 36%. Однако Приморский край остается лидером по количеству проданных машин в ДФО: за год там приобрели 137 тыс. автомобилей, сообщает «РБК Приморье».

Снижение спроса коснулось и других регионов: в Хабаровском крае и Приамурье продажи упали на 26%, в Бурятии — на 20%, в Еврейской автономной области и Якутии — на 19%.

Несмотря на падение спроса, предложение на рынке выросло на 46%. Если в январе 2024 года в продаже было около 89 тыс. автомобилей, то к декабрю их количество увеличилось до 130 тыс. Средняя цена машины варьировалась от 1,5 до 1,7 млн рублей.

Цены на автомобили также продолжают расти. В среднем жители Дальнего Востока покупали машины за 1 млн рублей, что на 8% больше, чем в 2023 году. Самый значительный рост цен зафиксирован в Якутии — на 20%, до 1,15 млн рублей.

Эксперты связывают снижение спроса с ростом стоимости ввоза автомобилей из-за индексации утильсбора, ограничений на ввоз машин из Японии и роста курса доллара. Многие покупатели, которые раньше выбирали новые автомобили или машины без пробега, теперь переключаются на подержанные авто.

В 2024 году на Дальнем Востоке продавалось в среднем 33 тыс. подержанных автомобилей в месяц. Самыми популярными моделями остаются Toyota Vitz, Honda Fit и Toyota Corolla, но их продажи также снизились. При этом объем автокредитования в Приморье вырос в 1,5 раза, что говорит о том, что жители региона все чаще обращаются к займам для покупки автомобилей.

#Хабаровский край#Дальний Восток#Якутия#Бурятия#Приамурье#Рост цен#Авторынок#Еврейская автономная область#Авто#Приморье#Honda Fit#Подержанные автомобили#Toyota Vitz
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