Авторынок Дальнего Востока в минусе: продажи автомобилей упали на 26%

Posted 25 января, 03:10
Published 25 января, 03:10
Modified 25 января, 03:10
Updated 25 января, 03:10
Эксперты автомобильного портала «Дром» проанализировали данные за 2024 год и выяснили, что жители Дальнего Востока купили 348 тыс. автомобилей, что на 26% меньше, чем в 2023 году. Самый значительный спад спроса зафиксирован в Приморье — там продажи упали на 36%. Однако Приморский край остается лидером по количеству проданных машин в ДФО: за год там приобрели 137 тыс. автомобилей, сообщает «РБК Приморье».
Снижение спроса коснулось и других регионов: в Хабаровском крае и Приамурье продажи упали на 26%, в Бурятии — на 20%, в Еврейской автономной области и Якутии — на 19%.
Несмотря на падение спроса, предложение на рынке выросло на 46%. Если в январе 2024 года в продаже было около 89 тыс. автомобилей, то к декабрю их количество увеличилось до 130 тыс. Средняя цена машины варьировалась от 1,5 до 1,7 млн рублей.
Цены на автомобили также продолжают расти. В среднем жители Дальнего Востока покупали машины за 1 млн рублей, что на 8% больше, чем в 2023 году. Самый значительный рост цен зафиксирован в Якутии — на 20%, до 1,15 млн рублей.
Эксперты связывают снижение спроса с ростом стоимости ввоза автомобилей из-за индексации утильсбора, ограничений на ввоз машин из Японии и роста курса доллара. Многие покупатели, которые раньше выбирали новые автомобили или машины без пробега, теперь переключаются на подержанные авто.
В 2024 году на Дальнем Востоке продавалось в среднем 33 тыс. подержанных автомобилей в месяц. Самыми популярными моделями остаются Toyota Vitz, Honda Fit и Toyota Corolla, но их продажи также снизились. При этом объем автокредитования в Приморье вырос в 1,5 раза, что говорит о том, что жители региона все чаще обращаются к займам для покупки автомобилей.