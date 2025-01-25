Авторынок Дальнего Востока в минусе: продажи автомобилей упали на 26%

В 2024 году на Дальнем Востоке продавалось в среднем 33 тыс. подержанных автомобилей в месяц. Самыми популярными моделями остаются Toyota Vitz, Honda Fit и Toyota Corolla, но их продажи также снизились. При этом объем автокредитования в Приморье вырос в 1,5 раза, что говорит о том, что жители региона все чаще обращаются к займам для покупки автомобилей.