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Posted 25 января, 08:01

Published 25 января, 08:01

Modified 25 января, 08:01

Updated 25 января, 08:01

Картина дня в Приморье: спасение из пожара, мужчина на дереве и пухлый тигр

Картина дня в Приморье: спасение из пожара, мужчина на дереве и пухлый тигр

25 января 2025, 08:01
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события субботы — в обзоре «Восток-Медиа»

Спасение из пожара

Минувшей ночью в Уссурийске произошел пожар в жилом трехэтажном здании, которое использовалось как гостиница. Возгорание случилось на улице 2-я Озерная.

Пожарные спасли мужчину на пожаре, возникшем из-за сигареты в Уссурийске
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Мужчина на дереве

На улице Калинина во Владивостоке произошел необычный инцидент. Мужчина в нетрезвом состоянии забрался на верхушку дерева высотой около 15 метров.

Пьяный житель Владивостока среди ночи забрался на 15-метровое дерево — видео
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Пухлый тигр

В Лазовском районе Приморья автолюбители стали свидетелями уже обычной для региона встречи. На дороге им повстречался крупный тигр.

«А им точно нечего есть?»: автомобилисты встретили упитанного тигра в Приморье
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