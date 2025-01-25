Картина дня в Приморье: спасение из пожара, мужчина на дереве и пухлый тигр

Posted 25 января, 08:01
Published 25 января, 08:01
Modified 25 января, 08:01
Updated 25 января, 08:01
Спасение из пожара
Минувшей ночью в Уссурийске произошел пожар в жилом трехэтажном здании, которое использовалось как гостиница. Возгорание случилось на улице 2-я Озерная.
Мужчина на дереве
На улице Калинина во Владивостоке произошел необычный инцидент. Мужчина в нетрезвом состоянии забрался на верхушку дерева высотой около 15 метров.
Пухлый тигр
В Лазовском районе Приморья автолюбители стали свидетелями уже обычной для региона встречи. На дороге им повстречался крупный тигр.