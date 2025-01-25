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Posted 25 января, 00:43

Published 25 января, 00:43

Modified 25 января, 00:43

Updated 25 января, 00:43

Картошка сильно подорожала в Приморье

Картошка сильно подорожала в Приморье

25 января 2025, 00:43
Фото: 1MI.
Сюжет
НИ
Картофель, который россияне называют «вторым хлебом», за год подорожал почти на 92%. Почему это произошло и при чем тут «эффект Пигу»?

В 2024 году картофель стал настоящим «золотым» корнеплодом. По данным Центробанка, цены на него выросли почти вдвое. Минсельхоз объясняет это неурожаем: из-за неблагоприятных погодных условий в 2024 году собрали 7,2 млн тонн картофеля, что на 14,5% меньше, чем в рекордном 2023-м. Однако в 2022 году урожай был таким же, но тогда цены не взлетели, сообщает «Новые Известия».

Производители картофеля видят причины в другом. Они жалуются на рост затрат: топливо подорожало, техника из-за санкций стала дороже на 20-60%, зарплаты работников выросли, а государственной поддержки почти нет. «Минсельхоз нас самих скоро пустит на пюре», — шутят фермеры.

Кроме того, в 2024 году россияне стали есть больше картофеля. Эксперты связывают это с «эффектом Пигу»: люди, чувствуя рост цен, переходят на более дешевые продукты. Особенно это заметно в менее благополучных регионах, где картофель остается основой рациона.

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