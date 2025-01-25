Картошка сильно подорожала в Приморье

В 2024 году картофель стал настоящим «золотым» корнеплодом. По данным Центробанка, цены на него выросли почти вдвое. Минсельхоз объясняет это неурожаем: из-за неблагоприятных погодных условий в 2024 году собрали 7,2 млн тонн картофеля, что на 14,5% меньше, чем в рекордном 2023-м. Однако в 2022 году урожай был таким же, но тогда цены не взлетели, сообщает «Новые Известия».