Ландшафтный пожар потушили в Находке: нефтебаза и дома в безопасности

Posted 25 января, 01:02
Published 25 января, 01:02
Modified 25 января, 01:02
Updated 25 января, 01:02
Пожар начался в районе бухты Лесной, где загорелась сухая трава. Пламя быстро распространилось на площадь около 5 километров из-за сильного ветра. Однако благодаря оперативным действиям спасателей, угрозы для нефтебазы и жилых построек удалось избежать.
Для борьбы с огнем на место выехали 31 специалист МЧС и 8 единиц техники. Их слаженная работа позволила быстро ликвидировать пожар и предотвратить серьезные последствия.
Спасатели призывают жителей быть осторожными и не оставлять без присмотра костры и другие источники открытого огня, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.