vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 25 января, 01:02

Published 25 января, 01:02

Modified 25 января, 01:02

Updated 25 января, 01:02

Ландшафтный пожар потушили в Находке: нефтебаза и дома в безопасности

Ландшафтный пожар потушили в Находке: нефтебаза и дома в безопасности

25 января 2025, 01:02
Фото: 1MI.
Сюжет
Пожар
В Находке сотрудники МЧС успешно потушили крупный ландшафтный пожар, который угрожал нефтебазе и жилым домам.

Пожар начался в районе бухты Лесной, где загорелась сухая трава. Пламя быстро распространилось на площадь около 5 километров из-за сильного ветра. Однако благодаря оперативным действиям спасателей, угрозы для нефтебазы и жилых построек удалось избежать.

Для борьбы с огнем на место выехали 31 специалист МЧС и 8 единиц техники. Их слаженная работа позволила быстро ликвидировать пожар и предотвратить серьезные последствия.

Спасатели призывают жителей быть осторожными и не оставлять без присмотра костры и другие источники открытого огня, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Читайте также:
Пока все спали: спасатели всю ночь боролись с пожаром во Владивостоке — видеоПоследний сон: что случилось ночью в квартире жителя Находки?Дом сгорел из-за одной сигареты: жуткий пожар унес жизнь мужчины в Приморье
#Новости#Пожар#Находка#Безопасность#МЧС#Спасатели#Жилые дома#Приморский край#Происшествия#Нефтебаза
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика