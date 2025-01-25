vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 25 января, 00:00

Published 25 января, 00:00

Modified 25 января, 00:00

Updated 25 января, 00:00

Новый символ Русского острова: гигантский флаг РФ подняли над кампусом ДВФУ

Новый символ Русского острова: гигантский флаг РФ подняли над кампусом ДВФУ

25 января 2025, 00:00
Фото: пресс-служба ДВФУ.
Сюжет
ДВФУ
День студенчества в России стартовал с торжественной церемонии подъема гигантского триколора в кампусе Дальневосточного федерального университета. Флаг площадью более 150 квадратных метров станет новым символом Русского острова.

Участие в праздничном событии приняли несколько сотен студентов и сотрудников университета. Ректор ДВФУ Борис Коробец вместе с представителями патриотических студенческих объединений вуза дал старт торжественному мероприятию, и триколор под слова гимна Российской Федерации поднялся к вершине 50-метрового флагштока.

Фото: пресс-служба ДВФУ
«Сегодня в самом сердце кампуса ДВФУ появился новый символ, объединяющий всех нас. Теперь российский триколор можно увидеть практически из любой точки кампуса, он встречает всех гостей острова и приветствует корабли, которые заходят в порт Владивосток. Я уверен, что наш флаг на берегу Тихого океана будет символом единства сообщества студентов, преподавателей, ученых и выпускников нашего замечательного университета», — отметил Борис Коробец.

Государственный флаг России подняли на флагштоке, оснащенном современным оборудованием: электролебедкой, системой наружной подсветки, обеспечивающей видимость знамени в любое время суток, а также специальными заградительными огнями для обеспечения безопасности воздушного движения.

Фото: пресс-служба ДВФУ

Отметим, кампус Дальневосточного федерального университета расположен в одном из красивейших мест страны — на Русском острове на берегу Тихого океана. В распоряжении жителей и гостей кампуса 7 тысяч жилых комнат, 380 учебных аудиторий, конференц-залы на 2,7 тысяч человек, набережная длиной 1200 метров, парковая зона, 3 спорткомплекса, стадион, 2 отдельных тренажерных зала, 3 бассейна и множество открытых площадок для занятий разными видами спорта. Для быстрого перемещения по кампусу все желающие могут воспользоваться бесплатными шаттлами.

Читайте также:
Школу для участников гуманитарных миссий на новых территориях РФ провели в ДВФУИтоги года подвели на главной студенческой премии ДВФУ «Аякс — 2024»
#Новости#Общество#Владивосток#Студенты#ДВФУ#Приморский край#Русский остров#Тихий океан#Кампус#Триколор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика