Олег Кожемяко принял участие в «Русской гонке» на острове Русский

Posted 25 января, 07:39
Published 25 января, 07:39
Modified 25 января, 07:39
Updated 25 января, 07:39
Кожемяко подчеркнул, как важно развивать спорт среди молодежи. Он рассказал о том, что в этом году открыли 25 новых лыжных трасс, и теперь их общее количество в крае достигло 53. Также жители и гости региона могут воспользоваться 76 пунктами бесплатного проката лыжного инвентаря.
Спорт объединяет людей и помогает развивать здоровье, отметил губернатор. Участники гонки получили возможность не только проверить свои силы, но и насладиться красотой природы Приморья.