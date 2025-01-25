Олег Кожемяко принял участие в «Русской гонке» на острове Русский

Кожемяко подчеркнул, как важно развивать спорт среди молодежи. Он рассказал о том, что в этом году открыли 25 новых лыжных трасс, и теперь их общее количество в крае достигло 53. Также жители и гости региона могут воспользоваться 76 пунктами бесплатного проката лыжного инвентаря.