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Posted 25 января, 07:39

Published 25 января, 07:39

Modified 25 января, 07:39

Updated 25 января, 07:39

Олег Кожемяко принял участие в «Русской гонке» на острове Русский

Олег Кожемяко принял участие в «Русской гонке» на острове Русский

25 января 2025, 07:39
Фото: Телеграм-канал Кожемяко.
Сюжет
Спорт
Сегодня губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял участие в спортивном событии «Русская гонка» на острове Русский. В гонке участвовали около 600 человек, среди которых были как профессиональные спортсмены, так и любители лыжного спорта. Мероприятие приурочили к Дню студента.

Кожемяко подчеркнул, как важно развивать спорт среди молодежи. Он рассказал о том, что в этом году открыли 25 новых лыжных трасс, и теперь их общее количество в крае достигло 53. Также жители и гости региона могут воспользоваться 76 пунктами бесплатного проката лыжного инвентаря.

Спорт объединяет людей и помогает развивать здоровье, отметил губернатор. Участники гонки получили возможность не только проверить свои силы, но и насладиться красотой природы Приморья.

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#Спорт#Владивосток#Олег Кожемяко#Приморский край
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