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Posted 25 января, 04:14

Published 25 января, 04:14

Modified 25 января, 04:14

Updated 25 января, 04:14

Пожарные спасли мужчину на пожаре, возникшем из-за сигареты в Уссурийске

Пожарные спасли мужчину на пожаре, возникшем из-за сигареты в Уссурийске

25 января 2025, 04:14
Фото: МЧС Приморского края.
Сюжет
Пожар
Минувшей ночью в Уссурийске произошел пожар в жилом трехэтажном здании, которое использовалось как гостиница. Возгорание случилось на улице 2-я Озерная.

Перед прибытием пожарных сотрудники гостиницы успели эвакуировать десять человек. Однако один мужчина остался в комнате, окруженной дымом. Пожарные быстро прибыли на место и с помощью специального оборудования вывели 48-летнего мужчину на свежий воздух. Его госпитализировали для дальнейшего обследования.

Пожар был успешно ликвидирован, и, к счастью, никто не погиб. Причиной возгорания стала неосторожность при курении. Специалисты напоминают о важности соблюдения правил безопасности, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

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