Пожарные спасли мужчину на пожаре, возникшем из-за сигареты в Уссурийске

Перед прибытием пожарных сотрудники гостиницы успели эвакуировать десять человек. Однако один мужчина остался в комнате, окруженной дымом. Пожарные быстро прибыли на место и с помощью специального оборудования вывели 48-летнего мужчину на свежий воздух. Его госпитализировали для дальнейшего обследования.