Пожарные спасли мужчину на пожаре, возникшем из-за сигареты в Уссурийске

Posted 25 января, 04:14
Published 25 января, 04:14
Modified 25 января, 04:14
Updated 25 января, 04:14
Перед прибытием пожарных сотрудники гостиницы успели эвакуировать десять человек. Однако один мужчина остался в комнате, окруженной дымом. Пожарные быстро прибыли на место и с помощью специального оборудования вывели 48-летнего мужчину на свежий воздух. Его госпитализировали для дальнейшего обследования.
Пожар был успешно ликвидирован, и, к счастью, никто не погиб. Причиной возгорания стала неосторожность при курении. Специалисты напоминают о важности соблюдения правил безопасности, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.