250 тысяч в месяц: работники какой сферы становятся неприлично богатыми в Приморье?

Более того, для IT-специалистов в других организациях ситуация с доходом тоже меняется в лучшую сторону. Средняя предлагаемая плата за услуги выросла на 12 процентов и составила 87 000 рублей. Те, кто обладают редкими или востребованными навыками, теперь получают на 15-20 процентов больше.