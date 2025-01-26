250 тысяч в месяц: работники какой сферы становятся неприлично богатыми в Приморье?

Posted 26 января, 09:01
Published 26 января, 09:01
Modified 26 января, 09:03
Updated 26 января, 09:03
По данным издания «Новые известия», россиянам, которые трудятся айтишниками в госструктурах, крупно повезло. В 2025 году их доход солидно подрастет, — на 50 процентов. Стоит отметить, что в 2024 году заработные платы сотрудников государственных IT-компаний увеличились на 45 процентов. Судя по тенденции, данный сегмент пользуется популярностью в стране.
Более того, для IT-специалистов в других организациях ситуация с доходом тоже меняется в лучшую сторону. Средняя предлагаемая плата за услуги выросла на 12 процентов и составила 87 000 рублей. Те, кто обладают редкими или востребованными навыками, теперь получают на 15-20 процентов больше.
Однако повезло не всем. В некоторых областях замечено снижение заработных плат. Негативная динамика зафиксирована среди тестировщиков. Их доход, судя по статистике, упал на десять процентов. Эксперты полагают, что так произошло из-за изменений в требованиях к квалификации и задачам, которые реализуются в данной сфере.
В 2024 положительный скачок наблюдался среди предложений Data Scientist. За год количество предложений увеличилось на 70 процентов, — с 2 499 до 4 258. Денежные вознаграждения, предлагаемые за их услуги, тоже подросли, — с 206 000 рублей в 2023 году до 235 000 рублей в 2024. А это около 14 процентов.
Также страна нуждается в аналитиках. На них спрос увеличился на 61 процент: с 6 439 до 10 356. Предлагаемые зарплаты тоже увеличились со 107 000 до 115 000 рублей.
Рекордсменами по заработной плате являются DevOps-инженеры. В прошлом году работодатели предлагали специалистам почти четверть миллиона, — 248 000 рублей.
Некоторые приморцы действительно зарабатывают подобные суммы, но не все, к сожалению, остаются в регионе.
«У меня есть два знакомых, которые работают айтишниками и действительно зарабатывали больше двух сотен в месяц. Только потом они решились на переезд, — один в Москву, другой в Питер», — поделился житель Владивостока.
Также отечественные специалисты не скрывают, что в России не хватает сотрудников в сфере IT. Ведь технологии развиваются и нуждаются в ценных кадрах.
«Это одно из ключевых направлений, которое, без сомнений, станет драйвером развития. Однако есть серьезная проблема — нехватка квалифицированных специалистов. Чтобы обучить модели, нужно сначала собирать, обрабатывать и структурировать данные, а без участия человека это сделать сложно. Этот процесс требует значительных ресурсов, так как опытный дата-сайентист — это высокооплачиваемый специалист, и далеко не каждая компания может позволить себе такие кадры», — поделился своим мнением с «Новыми Известиями» генеральный директор НПО «ЛАБС» Артем Сеник.
Но обстановка, которая сложилась в сфере обучения и развития IT-коллективов, выглядит неоднозначно на сегодняшний день.
«Если говорить о специалистах, которые отвечают за серверную инфраструктуру, базы данных и другие аспекты IT-службы, такие кадры есть. Однако у пользователей этих систем возникают сложности. Проблема в отсутствии единого стандарта: у каждого программного продукта свой интерфейс, а логика представления данных зачастую сильно отличается. Это создает дополнительные барьеры, ведь данные можно интерпретировать совершенно по-разному», — указал он.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие зарплаты предлагают работникам в такси во Владивостоке.