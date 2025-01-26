Итоги недели в Приморье: подозрительный самолет из Японии, осада тигров и мина в ДВФУ

Депутаты Думы Артёма на очередном заседании дали старт конкурсу по выбору главы Артемовского городского округа на следующие пять лет. На первом в этом году заседании депутаты обсудили предстоящий конкурс, в ходе которого будет избран глава муниципалитета на следующие пять лет. Полномочия главы Артемовского городского округа истекают в апреле 2025 года.