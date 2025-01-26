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Posted 26 января, 08:02

Published 26 января, 08:02

Modified 26 января, 08:04

Updated 26 января, 08:04

Итоги недели в Приморье: подозрительный самолет из Японии, осада тигров и мина в ДВФУ

Итоги недели в Приморье: подозрительный самолет из Японии, осада тигров и мина в ДВФУ

26 января 2025, 08:02
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Итоги недели
Самые важные события недели с 20 по 26 января — в обзоре «Восток-Медиа»

Губернатор в гонке

Сегодня губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял участие в спортивном событии «Русская гонка» на острове Русский. В гонке участвовали около 600 человек, среди которых были как профессиональные спортсмены, так и любители лыжного спорта. Мероприятие приурочили к Дню студента.

Олег Кожемяко принял участие в «Русской гонке» на острове Русский
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Уничтожение по распоряжению Шестакова

Внешний облик Владивостока должен соответствовать его статусу — столицы ДФО, города современного, комфортного, молодого и яркого. Глава города Константин Шестаков держит под личным контролем вопросы освобождения города от незаконных строений, рекламы, всевозможного хлама.

Автостоянку во Владивостоке уничтожили по поручению мэра города
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Кто «встанет у руля» в Артеме?

Депутаты Думы Артёма на очередном заседании дали старт конкурсу по выбору главы Артемовского городского округа на следующие пять лет. На первом в этом году заседании депутаты обсудили предстоящий конкурс, в ходе которого будет избран глава муниципалитета на следующие пять лет. Полномочия главы Артемовского городского округа истекают в апреле 2025 года.

Ещё пять лет: в Артёме начали конкурс по выбору мэра
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Лидерская позиция

На январских слушаниях в Москве, которые проходили при участии 11 глав регионов Дальнего Востока под руководством полпреда президента Юрия Трутнева, были отмечены достижения Приморья в разных сферах экономики. В совещании принял участие губернатор Олег Кожемяко.

Снова в топе: успехи Приморья отметил Юрий Трутнев на январских слушаниях
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Тигриная осада

Хорошая новость для жителей трех населенных пунктов Приморья пришла сегодня, 23 января. В селах Безверхово и Андреевка, а также в поселке Приморский Хасанского округа начали работать специалисты по отлову тигров. Больше месяца люди жили в страхе, но это осадное положение скоро закончится.

Завершения тигриной «осады» ждут жители трех населенных пунктов Приморья
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Приморский «общак»

«Восток-Медиа» продолжает цикл статей о криминальной истории Дальнего Востока. Журналисты издания собрали и восстановили биографию короля восточного криминала. Одни боготворили его и превозносили за щедрость, другие проклинали, стоя у могил своих близких. Так кем же он был, легендарный Джем?

Пацаны: настоящая история легендарного «Общака»
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Взрыв мины в университете

В телеграм-каналах распространяется новость об американской мине, которая нанесла урон студенту во Владивостоке. Источник редакции «Восток-Медиа» рассказал о том, что действительно стряслось в приморском университете.

Более того, молодой человек, судьбу которого обсуждает весь Приморский край, лично прокомментировал ситуацию, произошедшую в ДВФУ.

«Мина взорвалась в руках»: что на самом деле произошло в ДВФУ? — фото
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Студент вышел на связь после слухов о взрыве мины в Приморском крае — видео
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Самолеты из Японии

Воздушное судное, летевшее из Японии в Китай, внезапно «очутилось» в Приморье. И не один раз. Как так вышло? — выяснял корреспондент «Восток-Медиа».

Самолеты из Японии: что произошло в небе над Владивостоком? — фото
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