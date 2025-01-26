Итоги недели в Приморье: подозрительный самолет из Японии, осада тигров и мина в ДВФУ

Posted 26 января, 08:02
Published 26 января, 08:02
Modified 26 января, 08:04
Updated 26 января, 08:04
Губернатор в гонке
Сегодня губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял участие в спортивном событии «Русская гонка» на острове Русский. В гонке участвовали около 600 человек, среди которых были как профессиональные спортсмены, так и любители лыжного спорта. Мероприятие приурочили к Дню студента.
Уничтожение по распоряжению Шестакова
Внешний облик Владивостока должен соответствовать его статусу — столицы ДФО, города современного, комфортного, молодого и яркого. Глава города Константин Шестаков держит под личным контролем вопросы освобождения города от незаконных строений, рекламы, всевозможного хлама.
Кто «встанет у руля» в Артеме?
Депутаты Думы Артёма на очередном заседании дали старт конкурсу по выбору главы Артемовского городского округа на следующие пять лет. На первом в этом году заседании депутаты обсудили предстоящий конкурс, в ходе которого будет избран глава муниципалитета на следующие пять лет. Полномочия главы Артемовского городского округа истекают в апреле 2025 года.
Лидерская позиция
На январских слушаниях в Москве, которые проходили при участии 11 глав регионов Дальнего Востока под руководством полпреда президента Юрия Трутнева, были отмечены достижения Приморья в разных сферах экономики. В совещании принял участие губернатор Олег Кожемяко.
Тигриная осада
Хорошая новость для жителей трех населенных пунктов Приморья пришла сегодня, 23 января. В селах Безверхово и Андреевка, а также в поселке Приморский Хасанского округа начали работать специалисты по отлову тигров. Больше месяца люди жили в страхе, но это осадное положение скоро закончится.
Приморский «общак»
«Восток-Медиа» продолжает цикл статей о криминальной истории Дальнего Востока. Журналисты издания собрали и восстановили биографию короля восточного криминала. Одни боготворили его и превозносили за щедрость, другие проклинали, стоя у могил своих близких. Так кем же он был, легендарный Джем?
Взрыв мины в университете
В телеграм-каналах распространяется новость об американской мине, которая нанесла урон студенту во Владивостоке. Источник редакции «Восток-Медиа» рассказал о том, что действительно стряслось в приморском университете.
Более того, молодой человек, судьбу которого обсуждает весь Приморский край, лично прокомментировал ситуацию, произошедшую в ДВФУ.
Самолеты из Японии
Воздушное судное, летевшее из Японии в Китай, внезапно «очутилось» в Приморье. И не один раз. Как так вышло? — выяснял корреспондент «Восток-Медиа».