Изменится схема движения на важном перекрестке во Владивостоке

Posted 26 января, 07:33
Published 26 января, 07:33
Modified 26 января, 07:35
Updated 26 января, 07:35
В пресс-службе Центра организации дорожного движения Владивостока сообщили, что движение на важном участке изменится. На перекрестке улиц Комарова и Алеутская будет разрешено движение только налево.
Такое решение приняли из-за частых дорожных происшествий, которые негативно отражаются на дорожном трафике в центральном районе дальневосточной столицы. Совсем скоро рабочие поставят соответствующий знак и ездить прямо будет запрещено.
Ранее «Восток-Медиа» писало об изменения в штрафах за нарушения ПДД, которые шокировали некоторых автомобилистов Приморского края.