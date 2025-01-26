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Posted 26 января, 07:33

Published 26 января, 07:33

Modified 26 января, 07:35

Updated 26 января, 07:35

Изменят схему движения в центре Владивостока

Изменится схема движения на важном перекрестке во Владивостоке

26 января 2025, 07:33
Фото: vostokmedia.com.

Изменят схему движения в центре Владивостока

Сюжет
ПДД
В ближайшее время в центре города произойдут перемены. На одной из центральных развязок двигаться прямо будет запрещено.

В пресс-службе Центра организации дорожного движения Владивостока сообщили, что движение на важном участке изменится. На перекрестке улиц Комарова и Алеутская будет разрешено движение только налево.

Такое решение приняли из-за частых дорожных происшествий, которые негативно отражаются на дорожном трафике в центральном районе дальневосточной столицы. Совсем скоро рабочие поставят соответствующий знак и ездить прямо будет запрещено.

Фото: codd_vl

Ранее «Восток-Медиа» писало об изменения в штрафах за нарушения ПДД, которые шокировали некоторых автомобилистов Приморского края.

Водить машину стало роскошью: изменения в ПДД шокировали автомобилистов Приморья
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