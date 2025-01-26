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Posted 26 января, 08:01

Published 26 января, 08:01

Modified 26 января, 08:03

Updated 26 января, 08:03

Картина дня в Приморье: редкий гость из моря, идеальный пляж и «золотые» огурцы

Картина дня в Приморье: редкий гость из моря, идеальный пляж и «золотые» огурцы

26 января 2025, 08:01
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события воскресенья — в обзоре «Восток-Медиа»

Красота популярного пляжа

Ливадия — одна из известных локаций среди туристов и местных жителей Приморского края. Выглядит излюбленный пляж чудесно даже зимой.

Прекрасен круглый год: как аномальное потепление повлияло на популярный пляж Приморья
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Редкий гость

Удивительного гостя заметили на побережье Приморского края. Встреча с ними — это настоящая удача для жителей региона.

Неожиданно, но мило: редкий морской зверь заплыл в Приморье — фото
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Огурцы вместо игры

Не медленно, а весьма стремительно растут цены на излюбленные и полезные продукты в Приморском крае. На сегодняшний день стоимость огурцов перевалила за 1 500 рублей. Что нас ждет дальше?

Вместо красной икры едим печально огурцы: что творится с ценами на овощи в Приморье
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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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