Картина дня в Приморье: редкий гость из моря, идеальный пляж и «золотые» огурцы

Posted 26 января, 08:01
Published 26 января, 08:01
Modified 26 января, 08:03
Updated 26 января, 08:03
Красота популярного пляжа
Ливадия — одна из известных локаций среди туристов и местных жителей Приморского края. Выглядит излюбленный пляж чудесно даже зимой.
Редкий гость
Удивительного гостя заметили на побережье Приморского края. Встреча с ними — это настоящая удача для жителей региона.
Огурцы вместо игры
Не медленно, а весьма стремительно растут цены на излюбленные и полезные продукты в Приморском крае. На сегодняшний день стоимость огурцов перевалила за 1 500 рублей. Что нас ждет дальше?