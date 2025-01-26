Легенда из Японии: уникальный автомобиль продают во Владивостоке — фото

Posted 26 января, 09:20
Published 26 января, 09:20
Modified 26 января, 10:26
Updated 26 января, 10:26
В дальневосточной столице выставили на продажу раритетного «японца». Занятное предложение появилось в «Авито Авто». Стоимость легенды — 1 000 000 рублей.
«Старичок» 1979 года, по словам продавца, готов продолжить колесить по приморским дорогам. А характеристики, — объем двигателя 4,4 литра, задний привод и автоматическая коробка передач, — тому подтверждение.
Стоит отметить, что Nissan President — это представительский класс. Изначально его выпускали для внутреннего рынка страны восходящего солнца. На них передвигались первые лица государства.
За 45 лет, с 1965 по 2010 год, компания выпустила всего 56 000 штук. На сегодняшний день их не производят. Получается, у жителей региона есть чудная возможность приобрести японский люкс с богатой историей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что популярный японский производитель уходит не только из Приморского края, но и с мировой арены.