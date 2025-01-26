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Posted 26 января, 09:20

Published 26 января, 09:20

Modified 26 января, 10:26

Updated 26 января, 10:26

Легендарный лимузин из Японии продают в Приморском крае

Легенда из Японии: уникальный автомобиль продают во Владивостоке — фото

26 января 2025, 09:20
Фото: Изображение Midjourney.

Легендарный лимузин из Японии продают в Приморском крае

Сюжет
Автомобили
Интересный лот появился во Владивостоке. Автолюбитель выставил на продажу люкс 20 века, — таких в мире всего 56 000 штук.

В дальневосточной столице выставили на продажу раритетного «японца». Занятное предложение появилось в «Авито Авто». Стоимость легенды — 1 000 000 рублей.

«Старичок» 1979 года, по словам продавца, готов продолжить колесить по приморским дорогам. А характеристики, — объем двигателя 4,4 литра, задний привод и автоматическая коробка передач, — тому подтверждение.

Стоит отметить, что Nissan President — это представительский класс. Изначально его выпускали для внутреннего рынка страны восходящего солнца. На них передвигались первые лица государства.

За 45 лет, с 1965 по 2010 год, компания выпустила всего 56 000 штук. На сегодняшний день их не производят. Получается, у жителей региона есть чудная возможность приобрести японский люкс с богатой историей.

Фото: Авито Авто

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что популярный японский производитель уходит не только из Приморского края, но и с мировой арены.

Прощай, легенда: японский автопроизводитель может исчезнуть из Приморья
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