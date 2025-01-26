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Posted 26 января, 04:24

Published 26 января, 04:24

Modified 26 января, 04:24

Updated 26 января, 04:24

Милое хвостатое создание обнаружили на берегу Приморского края

Неожиданно, но мило: редкий морской зверь заплыл в Приморье — фото

26 января 2025, 04:24
Фото: vostokmedia.com.

Милое хвостатое создание обнаружили на берегу Приморского края

Сюжет
Животные
Удивительного гостя заметили на побережье Приморского края. Встреча с ними — это настоящая удача для жителей региона.

Приморцы заметили крайне редкого гостя для местных территорий, сообщили в реабилитационном центре «Тюлень». Данная особь нежданно-негаданно приплыла к южным просторам региона, несмотря на то, что они нечастно появляются даже на севере края. Милейшее создание — тюлень крылатка.

По словам специалистов, морское создание совсем юное и, к счастью, не нуждается в помощи. Выглядит хвостатик упитанным и вполне здоровым. Остается пожелать малышу удачи и долгой счастливой жизни.

Фото: tulandvsevse

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как ларги устроили экстремальный отдых возле центрального парка Находки в Приморском крае.

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#Новости#Находка#Владивосток#Животные#Экология#Реабилитационный центр#Приморский край#Живая природа#Приморье#Тюлень
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