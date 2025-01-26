Неожиданно, но мило: редкий морской зверь заплыл в Приморье — фото

Приморцы заметили крайне редкого гостя для местных территорий, сообщили в реабилитационном центре «Тюлень». Данная особь нежданно-негаданно приплыла к южным просторам региона, несмотря на то, что они нечастно появляются даже на севере края. Милейшее создание — тюлень крылатка.