Неожиданно, но мило: редкий морской зверь заплыл в Приморье — фото

Posted 26 января, 04:24
Published 26 января, 04:24
Modified 26 января, 04:24
Updated 26 января, 04:24
Приморцы заметили крайне редкого гостя для местных территорий, сообщили в реабилитационном центре «Тюлень». Данная особь нежданно-негаданно приплыла к южным просторам региона, несмотря на то, что они нечастно появляются даже на севере края. Милейшее создание — тюлень крылатка.
По словам специалистов, морское создание совсем юное и, к счастью, не нуждается в помощи. Выглядит хвостатик упитанным и вполне здоровым. Остается пожелать малышу удачи и долгой счастливой жизни.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как ларги устроили экстремальный отдых возле центрального парка Находки в Приморском крае.