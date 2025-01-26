Погода шепчет о жаре: зимнюю одежду скидывают жители Владивостока — фото

В городе действительно стало тепло, о чем свидетельствуют некоторые изменения в гардеробах горожан. В объектив камеры попал молодой человек, который зашел в магазин в тапочках. Судя по всему, парень настолько доверился аномальному потеплению, что решил «завязать» с ношением зимней обуви.