Погода шепчет о жаре: зимнюю одежду скидывают жители Владивостока — фото

Posted 26 января, 06:01
Published 26 января, 06:01
Modified 26 января, 06:03
Updated 26 января, 06:03
Приморье почти повсеместно ощущает влияние оттепели. Многие районы наслаждаются положительными температурами, дальневосточная столица не исключение.
В городе действительно стало тепло, о чем свидетельствуют некоторые изменения в гардеробах горожан. В объектив камеры попал молодой человек, который зашел в магазин в тапочках. Судя по всему, парень настолько доверился аномальному потеплению, что решил «завязать» с ношением зимней обуви.
Остается надеяться, что выходы в домашней обуви у него происходят не систематически. Ведь нынешняя погода является самой опасной для иммунитета, который и так ослаблен морозами.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что весеннее солнышко одаривает теплом многие районы Приморского края. Регион долгое время наслаждается плюсовыми температурами.