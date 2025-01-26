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Posted 26 января, 06:01

Published 26 января, 06:01

Modified 26 января, 06:03

Updated 26 января, 06:03

Мужчина без зимней обуви удивил прохожих в Приморском крае

Погода шепчет о жаре: зимнюю одежду скидывают жители Владивостока — фото

26 января 2025, 06:01
Фото: vostokmedia.com.

Мужчина без зимней обуви удивил прохожих в Приморском крае

Сюжет
Погода
Горячий парень поразил девушку во Владивостоке. Приморец зашел в магазин в такой обуви, в которой точно не ходят по улице в январе.

Приморье почти повсеместно ощущает влияние оттепели. Многие районы наслаждаются положительными температурами, дальневосточная столица не исключение.

В городе действительно стало тепло, о чем свидетельствуют некоторые изменения в гардеробах горожан. В объектив камеры попал молодой человек, который зашел в магазин в тапочках. Судя по всему, парень настолько доверился аномальному потеплению, что решил «завязать» с ношением зимней обуви.

Остается надеяться, что выходы в домашней обуви у него происходят не систематически. Ведь нынешняя погода является самой опасной для иммунитета, который и так ослаблен морозами.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что весеннее солнышко одаривает теплом многие районы Приморского края. Регион долгое время наслаждается плюсовыми температурами.

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