Прекрасен круглый год: как аномальное потепление повлияло на популярный пляж Приморья

Однако, судя по погодной тенденции, совсем скоро туристов будет хоть отбавляй круглый год. Ведь побережье выглядит чарующе даже сейчас. Плюсовая температура и отсутствие снега сделала из именитого пляжа лакомый кусочек для отдыхающих.