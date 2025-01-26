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Posted 26 января, 01:19

Published 26 января, 01:19

Modified 26 января, 01:21

Updated 26 января, 01:21

Как выглядит один из лучших пляжей Приморья в яваре?

Прекрасен круглый год: как аномальное потепление повлияло на популярный пляж Приморья

26 января 2025, 01:19
Фото: vostokmedia.com.

Как выглядит один из лучших пляжей Приморья в яваре?

Сюжет
Погода
Ливадия — одна из известных локаций среди туристов и местных жителей Приморского края. Выглядит излюбленный пляж чудесно даже зимой.

Один из микрорайоном Находки пользуется особо повышенным спросом среди путешественников. Чудный песок и волшебное море притягивает отпускников в самый разгар летнего сезона.

Однако, судя по погодной тенденции, совсем скоро туристов будет хоть отбавляй круглый год. Ведь побережье выглядит чарующе даже сейчас. Плюсовая температура и отсутствие снега сделала из именитого пляжа лакомый кусочек для отдыхающих.

Фото: Погода 25 регион

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае активно развивается туризм для зимних путешествий.

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