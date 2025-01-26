Прекрасен круглый год: как аномальное потепление повлияло на популярный пляж Приморья

Posted 26 января, 01:19
Published 26 января, 01:19
Modified 26 января, 01:21
Updated 26 января, 01:21
Один из микрорайоном Находки пользуется особо повышенным спросом среди путешественников. Чудный песок и волшебное море притягивает отпускников в самый разгар летнего сезона.
Однако, судя по погодной тенденции, совсем скоро туристов будет хоть отбавляй круглый год. Ведь побережье выглядит чарующе даже сейчас. Плюсовая температура и отсутствие снега сделала из именитого пляжа лакомый кусочек для отдыхающих.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае активно развивается туризм для зимних путешествий.