«Проблемы на показ»: техника в кафе «кричит» о проблеме во Владивостоке — фото

Posted 26 января, 08:16
Published 26 января, 08:16
Modified 26 января, 08:18
Updated 26 января, 08:18
В одном из общественных заведений дальневосточной столицы экран внезапно перестал транслировать яркий рекламный ролик. Также на нем вспыли два окна с предупреждениями. Проблему на показ не решили даже спустя час. Судя по всему, без помощи профильных специалистов сотрудники кафе не справились.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что рыбная «тусовка» пройдет во Владивостоке с 1 по 15 февраля. Любители корюшки соберутся, чтобы отведать вкуснейшие блюда.