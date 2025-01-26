«Проблемы на показ»: техника в кафе «кричит» о проблеме во Владивостоке — фото

В одном из общественных заведений дальневосточной столицы экран внезапно перестал транслировать яркий рекламный ролик. Также на нем вспыли два окна с предупреждениями. Проблему на показ не решили даже спустя час. Судя по всему, без помощи профильных специалистов сотрудники кафе не справились.