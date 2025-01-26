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Posted 26 января, 08:16

Published 26 января, 08:16

Modified 26 января, 08:18

Updated 26 января, 08:18

Посетители негодуют от увиденного в кафе в Приморском крае

«Проблемы на показ»: техника в кафе «кричит» о проблеме во Владивостоке — фото

26 января 2025, 08:16
Фото: 1MI.

Посетители негодуют от увиденного в кафе в Приморском крае

Сюжет
Люди
Суета и динамичный образ жизни вынуждает жителей Владивостока трапезничать не дома, а в общественных заведениях. Нередко рестораны подвергаются критике, но на сей раз «попало» не персоналу, а инновациям в организации общепита.

В одном из общественных заведений дальневосточной столицы экран внезапно перестал транслировать яркий рекламный ролик. Также на нем вспыли два окна с предупреждениями. Проблему на показ не решили даже спустя час. Судя по всему, без помощи профильных специалистов сотрудники кафе не справились.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что рыбная «тусовка» пройдет во Владивостоке с 1 по 15 февраля. Любители корюшки соберутся, чтобы отведать вкуснейшие блюда.

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