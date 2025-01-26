Растерзали поздней ночью: труп обнаружили в селе Приморья — видео

Минувшая ночь оказалась последней для лошади в Яконовке, сообщают новые медиа. Местный житель обнаружил растерзанную лошадь в частном секторе ранним утром. Подписчики соцсетей предполагают, что бедолага погибла от лап хищника. Но истинную причину смерти озвучат только специалисты. Также приморцы отметили, что о случившемся уже рассказали сотрудникам охотнадзора.