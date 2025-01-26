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Posted 26 января, 00:41

Published 26 января, 00:41

Modified 26 января, 00:43

Updated 26 января, 00:43

Растерзанный труп нашли в Приморском крае

Растерзали поздней ночью: труп обнаружили в селе Приморья — видео

26 января 2025, 00:41
Фото: 1MI.

Растерзанный труп нашли в Приморском крае

Сюжет
Тигр
Субботнее утро выдалось недобрым у мужчины в Уссурийском районе Приморья. Сельчанин лицезрел жуткое зрелище: растерзанное тело, судя по всему, своей любицы.

Минувшая ночь оказалась последней для лошади в Яконовке, сообщают новые медиа. Местный житель обнаружил растерзанную лошадь в частном секторе ранним утром. Подписчики соцсетей предполагают, что бедолага погибла от лап хищника. Но истинную причину смерти озвучат только специалисты. Также приморцы отметили, что о случившемся уже рассказали сотрудникам охотнадзора.

Видео: gorod_vl.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае погиб, предположительно насильственной смертью, тигр. Жители региона умудрились оклеветать хозяина тайги.

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