«Рыбная тусовка»: неокрепший лед «оккупируют» рисковые жители Приморья— видео

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что рыбаки продолжают топить свои автомобили. Недавно под воду ушел внедорожник, хозяин которого до последнего надеялся, что неравнодушные жители региона приедут на подмогу. Удалось ли ему вызволить железную «ласточку» — неизвестно.