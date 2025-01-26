«Рыбная тусовка»: неокрепший лед «оккупируют» рисковые жители Приморья— видео

Posted 26 января, 09:42
Published 26 января, 09:42
Modified 26 января, 09:44
Updated 26 января, 09:44
Берег Седанки заполонили любители зимней рыбалки, сообщают местные жители. Приморцы, вооружившись удочками, восседают на опасном люду, несмотря на то, что приближается вечер и на улице темнеет.
Судя по всему, рисковые морские охотники не настолько беспечны, чтобы далеко отходить от суши.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что рыбаки продолжают топить свои автомобили. Недавно под воду ушел внедорожник, хозяин которого до последнего надеялся, что неравнодушные жители региона приедут на подмогу. Удалось ли ему вызволить железную «ласточку» — неизвестно.