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Posted 26 января, 09:42

Published 26 января, 09:42

Modified 26 января, 09:44

Updated 26 января, 09:44

Вечерний клев на льду попал на камеру в Приморском крае

«Рыбная тусовка»: неокрепший лед «оккупируют» рисковые жители Приморья— видео

26 января 2025, 09:42
Фото: vostokmedia.com.

Вечерний клев на льду попал на камеру в Приморском крае

Сюжет
Зимняя рыбалка
Беспечные рыбаки заполонили морской берег во Владивостоке. Однако заходить далеко они не рискуют.

Берег Седанки заполонили любители зимней рыбалки, сообщают местные жители. Приморцы, вооружившись удочками, восседают на опасном люду, несмотря на то, что приближается вечер и на улице темнеет.

Судя по всему, рисковые морские охотники не настолько беспечны, чтобы далеко отходить от суши.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что рыбаки продолжают топить свои автомобили. Недавно под воду ушел внедорожник, хозяин которого до последнего надеялся, что неравнодушные жители региона приедут на подмогу. Удалось ли ему вызволить железную «ласточку» — неизвестно.

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