«Сидит около кассы»: крыса попала на камеру в супермаркете Владивостока — фото

Долгие прогулки по магазину, затем не менее затяжное ожидание своей очереди около кассы — именно такой расклад получился у горожанки в субботний вечер. Однако, когда девушка начала складывать товары в пакет, она невольно улыбнулась. А причиной послужил мелкий грызун, правда ненастоящий.