«Сидит около кассы»: крыса попала на камеру в супермаркете Владивостока — фото

Posted 26 января, 05:35
Published 26 января, 05:35
Modified 26 января, 05:38
Updated 26 января, 05:38
Долгие прогулки по магазину, затем не менее затяжное ожидание своей очереди около кассы — именно такой расклад получился у горожанки в субботний вечер. Однако, когда девушка начала складывать товары в пакет, она невольно улыбнулась. А причиной послужил мелкий грызун, правда ненастоящий.
Рядом с кассиром лежала игрушечная мышка. Судя по всему, тот, кто положил ее туда, обладает хорошим чувством юмора. Ведь крыса в магазине — это страшный сон любого потребителя.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что цены в магазинах удивляют не меньше, чем миловидные грызуны во Владивостоке. Помидоры нынче оцениваются весьма солидно.