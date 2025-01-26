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Posted 26 января, 05:35

Published 26 января, 05:35

Modified 26 января, 05:38

Updated 26 января, 05:38

Грызун сидит прямо около кассира в торговом центре Приморского края

«Сидит около кассы»: крыса попала на камеру в супермаркете Владивостока — фото

26 января 2025, 05:35
Фото: 1MI.

Грызун сидит прямо около кассира в торговом центре Приморского края

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Цены
Девушка, которая начала складывать свои покупки в пакет, заметила неожиданного «гостя» около терминала. Очевидица поспешила запечатлеть милого товарища.

Долгие прогулки по магазину, затем не менее затяжное ожидание своей очереди около кассы — именно такой расклад получился у горожанки в субботний вечер. Однако, когда девушка начала складывать товары в пакет, она невольно улыбнулась. А причиной послужил мелкий грызун, правда ненастоящий.

Рядом с кассиром лежала игрушечная мышка. Судя по всему, тот, кто положил ее туда, обладает хорошим чувством юмора. Ведь крыса в магазине — это страшный сон любого потребителя.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что цены в магазинах удивляют не меньше, чем миловидные грызуны во Владивостоке. Помидоры нынче оцениваются весьма солидно.

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