Солнце греет весной: какая погода ждет жителей Приморья — прогноз на сегодня

Posted 25 января, 23:48
Published 25 января, 23:48
Modified 25 января, 23:51
Updated 25 января, 23:51
Сегодня, 26 января, в регионе -33 °C сменятся оттепелью, которая стала обыденностью в январе. Суббота обойдется без осадков, сообщает «Примгидромет».
Во Владивостоке будет дуть умеренный северный ветер. Воздух прогреется до -3 °C. В Уссурийске слабое дуновение сменится умеренный. К обеду станет теплее, — -4 — -6 °C. В Находке тоже задует умеренный ветер. Максимальный температурный фон достигнет +3 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая синоптическая обстановка сложится в Приморском крае после жуткого циклона, надвигающегося на регион.