Устроил пальбу из пневмата посреди города? — силовики ищут стрелка во Владивостоке

Posted 26 января, 07:19
Published 26 января, 07:19
Modified 26 января, 07:21
Updated 26 января, 07:21
Неизвестный стрелял по машинам из пневмата, сообщает пресс-служба регионального УМВД, Инцидент произошел на Борисенко в дальневосточной столице. В соцсетях распространяется весть о том, что злоумышленник устроил пальбу по автомобилям. Сейчас сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего, а также разыскивают подозреваемого.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина палил по окнам администрационного здания и разбил одно из них в Приморском крае.