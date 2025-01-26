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Posted 26 января, 07:19

Published 26 января, 07:19

Modified 26 января, 07:21

Updated 26 января, 07:21

Неизвестный расстрелял автомобили в Приморском крае

Устроил пальбу из пневмата посреди города? — силовики ищут стрелка во Владивостоке

26 января 2025, 07:19
Фото: Изображение Midjourney.

Неизвестный расстрелял автомобили в Приморском крае

Сюжет
Полиция
Возмутительный инцидент произошел во Владивостоке. Злоумышленник повредил чужие машины из пневматического оружия. Полицейские уже занимаются поимкой нарушителя порядка.

Неизвестный стрелял по машинам из пневмата, сообщает пресс-служба регионального УМВД, Инцидент произошел на Борисенко в дальневосточной столице. В соцсетях распространяется весть о том, что злоумышленник устроил пальбу по автомобилям. Сейчас сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего, а также разыскивают подозреваемого.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина палил по окнам администрационного здания и разбил одно из них в Приморском крае.

Мужчина устроил пальбу по администрации в Приморье
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#Новости#Общество#Владивосток#Полиция#Соцсети#Подозреваемый#Приморский край#Стрельба#Дальневосточная столица
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