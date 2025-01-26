Устроил пальбу из пневмата посреди города? — силовики ищут стрелка во Владивостоке

Неизвестный стрелял по машинам из пневмата, сообщает пресс-служба регионального УМВД, Инцидент произошел на Борисенко в дальневосточной столице. В соцсетях распространяется весть о том, что злоумышленник устроил пальбу по автомобилям. Сейчас сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего, а также разыскивают подозреваемого.