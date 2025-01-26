Вместо красной икры едим печально огурцы: что творится с ценами на овощи в Приморье

Posted 26 января, 03:04
Published 26 января, 03:04
Modified 26 января, 03:11
Updated 26 января, 03:11
Собеседница редакции рассказала, как закупалась во владивостокском супермаркете и немного приуныла. Девушка шла по магазину и покупала все строго по списку. Но, когда она подошла к витрине с овощами, ее возмущению не было предела. Всему виной огурцы за 1 599 рублей и помидоры, цена которых со скидкой составляла 779 рублей.
«Смутилась не только я. Рядом стояла пара, которая захотела купить черрики. Девушка только вскликнула: „350 рублей за стаканчик?!“, а парень лишь с грустью сказал: „Бери“», — подметила горожанка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что курятина стала роскошью для жителей дальневосточной столицы.