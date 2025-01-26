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Posted 26 января, 03:04

Published 26 января, 03:04

Modified 26 января, 03:11

Updated 26 января, 03:11

Стоимость овощей возмутила жителей Приморского края

Вместо красной икры едим печально огурцы: что творится с ценами на овощи в Приморье

26 января 2025, 03:04
Фото: 1MI.

Стоимость овощей возмутила жителей Приморского края

Сюжет
Цены
Не медленно, а весьма стремительно растут цены на излюбленные и полезные продукты в Приморском крае. На сегодняшний день стоимость огурцов перевалила за 1 500 рублей. Что нас ждет дальше?

Собеседница редакции рассказала, как закупалась во владивостокском супермаркете и немного приуныла. Девушка шла по магазину и покупала все строго по списку. Но, когда она подошла к витрине с овощами, ее возмущению не было предела. Всему виной огурцы за 1 599 рублей и помидоры, цена которых со скидкой составляла 779 рублей.

Фото: vostokmedia.com
«Смутилась не только я. Рядом стояла пара, которая захотела купить черрики. Девушка только вскликнула: „350 рублей за стаканчик?!“, а парень лишь с грустью сказал: „Бери“», — подметила горожанка.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что курятина стала роскошью для жителей дальневосточной столицы.

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