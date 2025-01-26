Вместо красной икры едим печально огурцы: что творится с ценами на овощи в Приморье

Собеседница редакции рассказала, как закупалась во владивостокском супермаркете и немного приуныла. Девушка шла по магазину и покупала все строго по списку. Но, когда она подошла к витрине с овощами, ее возмущению не было предела. Всему виной огурцы за 1 599 рублей и помидоры, цена которых со скидкой составляла 779 рублей.