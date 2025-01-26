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Posted 26 января, 07:15

Published 26 января, 07:15

Modified 26 января, 07:15

Updated 26 января, 07:15

Мужчина закупил десятки килограммов продуктов в Приморье

«Вот это закуп»: шопинг мужчины поразил прохожих во Владивостоке — фото

26 января 2025, 07:15
Фото: 1MI.

Мужчина закупил десятки килограммов продуктов в Приморье

Сюжет
Магазин
Покупать «с запасом» — это нормальное явление в Приморском крае. Однако порой слишком запасливые товарищи изумляют жителей Владивостока.

Жители дальневосточной столицы наблюдали за странной закупкой в одном из городских супермаркетов. Мужчина накупил килограммы сахара и муки, после чего пытался уместить товары в багажнике микроавтобуса.

Получалось у него не прям таки идеально, — часть продукции оказалась на асфальте. Но, судя по снимку, мужчина выполнил задачу, хоть и с погрешностями. Для чего ему нужно столько муки и сахара? — Остается только гадать.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о возмутительных ценах на овощи и курятину. Не исключено, что мужчина на фото просто-напросто беспокоится о дальнейших переменах и предвидит повышение цен на сахар и муку.

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#Новости#Общество#Владивосток#Магазин#Цены#Приморский край#Сахар#Мука
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