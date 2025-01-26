«Вот это закуп»: шопинг мужчины поразил прохожих во Владивостоке — фото

Posted 26 января, 07:15
Published 26 января, 07:15
Modified 26 января, 07:15
Updated 26 января, 07:15
Жители дальневосточной столицы наблюдали за странной закупкой в одном из городских супермаркетов. Мужчина накупил килограммы сахара и муки, после чего пытался уместить товары в багажнике микроавтобуса.
Получалось у него не прям таки идеально, — часть продукции оказалась на асфальте. Но, судя по снимку, мужчина выполнил задачу, хоть и с погрешностями. Для чего ему нужно столько муки и сахара? — Остается только гадать.
Ранее «Восток-Медиа» писало о возмутительных ценах на овощи и курятину. Не исключено, что мужчина на фото просто-напросто беспокоится о дальнейших переменах и предвидит повышение цен на сахар и муку.