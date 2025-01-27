«125 блокадных грамм»: воспоминания дальневосточников о годах в блокадном Ленинграде

Posted 27 января, 08:34
Published 27 января, 08:34
Modified 27 января, 11:04
Updated 27 января, 11:04
27 января в России отметили 81 год со дня снятия блокады Ленинграда. Эта дата осталась страшным шрамом на сердце миллионов россиян.
Тяжелые три года осады оставили отпечаток на людях, которые спустя годы разъехались по всей стране. После войны многие долго не могли выбрасывать пропавшую еду и очень берегли хлеб.
Сегодня в Приморье проживают 58 блокадников. Многие из них — дети войны, и помнят множество историй своих родителей. Несколько таких историй однажды довелось услышать корреспонденту «ВМ».
Фаина Семеновна, на тот момент женщина в почтенном возрасте, рассказала о том, как жилось в военное время. Подростком она оказалась в Ленинграде, позже — в эвакуации на Кавказе, уже взрослой — во Владивостоке. Спустя 70 лет после окончания Великой Отечественной она вспоминала, как приходилось есть абсолютно несъедобное, жечь мебель, чтобы согреться и считать лепешки из лебеды деликатесом. Память о тяжелом времени она хранила с трепетом и старалась всегда отложить что-то «на черный день». Голодные военные годы сказались на целом поколении.
Другая дальневосточница по имени Раиса рассказала историю своей мамы, Агафьи Ильиничны, которая во время войны работала на пороховом заводе в Ленинграде и пережила блокаду. Работать приходилось в ужасных условиях: голод, холод и постоянные бомбежки не давали покоя. Агафья Ильинична потеряла в блокадном Ленинграде всех четверых детей, а ее муж пропал на фронте. После войны она переехала в Чувашию, а затем на Сахалин. Вспоминать о пережитом в мирное время было слишком тяжело, в семье старались говорить об этом как можно меньше.
Истории ветеранов Великой Отечественной войны переходят в раздел печатной хроники. Их рассказы передаются устами детей, племянников, братьев и сестёр. Эти истории рассказывают родители детям и бабушек и дедушек внукам. Постараемся сохранить память о подвигах земляков на долгие годы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в день снятия блокады Ленинграда во Владивостоке возложили цветы к мемориалу.