«125 блокадных грамм»: воспоминания дальневосточников о годах в блокадном Ленинграде

Другая дальневосточница по имени Раиса рассказала историю своей мамы, Агафьи Ильиничны, которая во время войны работала на пороховом заводе в Ленинграде и пережила блокаду. Работать приходилось в ужасных условиях: голод, холод и постоянные бомбежки не давали покоя. Агафья Ильинична потеряла в блокадном Ленинграде всех четверых детей, а ее муж пропал на фронте. После войны она переехала в Чувашию, а затем на Сахалин. Вспоминать о пережитом в мирное время было слишком тяжело, в семье старались говорить об этом как можно меньше.