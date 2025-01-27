А был ли тигр и где: специалисты в Приморье проанализировали ролики с крупным котом

Posted 26 января, 23:59
Published 26 января, 23:59
Modified 27 января, 00:01
Updated 27 января, 00:01
— Не знаем пока, где и когда именно снято видео (есть предположение, что это Дальнегорский район Приморского края), но это точно не в Яконовке Уссурийского городского округа и точно не из окна жилого дома, — прокомментировали ролик в официальном telegram-канале «Центр „Амурский тигр“. — Видно, что это не населенный пункт, а где-то в тайге, на лесозаготовительной площадке: лежащий штабелями лес, в кадре гусеницы и боковое зеркало тяжелой техники. Собаку жалко, но это тайга.
Также специалисты центра отметили, что в селе Яконовка некоторое время назад тигр действительно утащил лошадь и что владельцу оной будет выплачена компенсация, как положено по закону.
На компенсацию может претендовать и владелец коровы, которой другой полосатый хулиган полакомился в селе Линевичи, что под Уссурийском.
— Ждём заявление от владельца погибшего животного и сопроводительные документы от профильных служб для осуществления компенсации, — отметили в центре «Амурский тигр».
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как расходится в новых медиа видео якобы из Яконовки.