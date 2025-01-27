А был ли тигр и где: специалисты в Приморье проанализировали ролики с крупным котом

Специалисты в Приморском крае выразили сомнение по поводу видео с тигром

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Специалисты АНО «Центр „Амурский тигр“ выразили сомнение в том, что видео, на котором тигр унёс собаку с частного подворья, снято, во-первых, именно на подворье, а во-вторых — в селе Яконовка, как заявляли авторы, распространявшие ролик в новых медиа.

— Не знаем пока, где и когда именно снято видео (есть предположение, что это Дальнегорский район Приморского края), но это точно не в Яконовке Уссурийского городского округа и точно не из окна жилого дома, — прокомментировали ролик в официальном telegram-канале «Центр „Амурский тигр“. — Видно, что это не населенный пункт, а где-то в тайге, на лесозаготовительной площадке: лежащий штабелями лес, в кадре гусеницы и боковое зеркало тяжелой техники. Собаку жалко, но это тайга. Также специалисты центра отметили, что в селе Яконовка некоторое время назад тигр действительно утащил лошадь и что владельцу оной будет выплачена компенсация, как положено по закону. На компенсацию может претендовать и владелец коровы, которой другой полосатый хулиган полакомился в селе Линевичи, что под Уссурийском. — Ждём заявление от владельца погибшего животного и сопроводительные документы от профильных служб для осуществления компенсации, — отметили в центре «Амурский тигр». Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как расходится в новых медиа видео якобы из Яконовки. Растерзали поздней ночью: труп обнаружили в селе Приморья — видео Узнать подробнее