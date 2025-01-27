vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 26 января, 23:59

Published 26 января, 23:59

Modified 27 января, 00:01

Updated 27 января, 00:01

Специалисты в Приморском крае выразили сомнение по поводу видео с тигром

А был ли тигр и где: специалисты в Приморье проанализировали ролики с крупным котом

26 января 2025, 23:59
Фото: 1MI.

Специалисты в Приморском крае выразили сомнение по поводу видео с тигром

Сюжет
Тигр
Специалисты АНО «Центр „Амурский тигр“ выразили сомнение в том, что видео, на котором тигр унёс собаку с частного подворья, снято, во-первых, именно на подворье, а во-вторых — в селе Яконовка, как заявляли авторы, распространявшие ролик в новых медиа.
— Не знаем пока, где и когда именно снято видео (есть предположение, что это Дальнегорский район Приморского края), но это точно не в Яконовке Уссурийского городского округа и точно не из окна жилого дома, — прокомментировали ролик в официальном telegram-канале «Центр „Амурский тигр“. — Видно, что это не населенный пункт, а где-то в тайге, на лесозаготовительной площадке: лежащий штабелями лес, в кадре гусеницы и боковое зеркало тяжелой техники. Собаку жалко, но это тайга.

Также специалисты центра отметили, что в селе Яконовка некоторое время назад тигр действительно утащил лошадь и что владельцу оной будет выплачена компенсация, как положено по закону.

На компенсацию может претендовать и владелец коровы, которой другой полосатый хулиган полакомился в селе Линевичи, что под Уссурийском.

— Ждём заявление от владельца погибшего животного и сопроводительные документы от профильных служб для осуществления компенсации, — отметили в центре «Амурский тигр».

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как расходится в новых медиа видео якобы из Яконовки.

Растерзали поздней ночью: труп обнаружили в селе Приморья — видео
Узнать подробнее
#Тигр#Приморский край#Живая природа#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика